Liam Neeson verknallt? „Die nackte Kanone“-Star schwärmt von Pamela Anderson

Sind sie etwa Hollywoods neuesten Traumpaar? Action-Veteran Liam Neeson (73) und „Baywatch“-Legende Pamela Anderson (58) sorgten bei der London-Premiere der Neuauflage von „Die nackte Kanone“ am Dienstag (22. Juli) für ordentlich Aufsehen. Händchenhalten, innige Umarmungen, Küsse auf die Wange und verstohlene Blicke! Was geht da wirklich zwischen Liam und Pam?

Pamela erschien in einem schulterfreien Traumkleid, Liam strahlte wie ein frisch verliebter Teenie. Kaum auf dem roten Teppich, klebten sie schon aneinander, wie Presse-Aufnahmen beweisen. Dabei scheinen die Schauspieler nur Augen nur füreinander zu haben. Beide Stars betonen nach außen immer wieder, dass alles rein freundschaftlich sei.

Liebesalarm oder PR-Gag zwischen „Die nackte Kanone“-Stars?

„Ich glaube, ich habe in Liam einen Freund fürs Leben gefunden. Wir haben definitiv eine sehr aufrichtige, sehr liebevolle Verbindung zueinander.“ so Pam im Gespräch mit „Entertainment Weekly“. Und Liam? Der gestand einst gegenüber „People“: „Ich liebe sie. Ich kann ihr gar nicht genug Komplimente machen.“ Kein Wunder, dass da sofort die Gerüchteküche brodelt.

Besonders pikant: In einem Interview mit „The Sun“ scherzte Neeson, die „Sexszenen mit Pamela“ seien für ihn das Highlight am Set gewesen. Auch hinter den Kulissen soll es harmonisch geknistert haben. Liam überraschte seine Co-Partnerin regelmäßig mit selbst gebackenen Keksen, Muffins und sogar Sauerteigbrot.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ein Insider bremst gegenüber „Daily Mail“ die Euphorie: „Liam hat schon lange das Gefühl, dass er keine neue Beziehung mehr eingehen wird. Die Verbindung mit Pam ist nichts weiter als eine unglaubliche Freundschaft, die sie für immer teilen werden. Liam ist in Pam verliebt, aber nur freundschaftlich. Manche könnten ihre Verbindung mit mehr verwechseln.“