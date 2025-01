Die reichsten Schauspieler der Welt im Ranking 2025

Wer auf das Vermögen einzelner Menschen in Hollywood blickt, sieht, dass die Filmindustrie immer noch eine Domäne der Männer ist. Alleine der Gender Pay Gap sorgt bei Schauspielern dafür, dass sich ihr Vermögen enorm steigert. Große Blockbuster, aufwändige Produktionen und preisgekrönte Streifen bringen den Schauspielern immer wieder hohe Gagen in die Tasche. Doch wer sind überhaupt die reichsten Schauspieler der Welt?

Die Filmindustrie ist lange nicht alles, womit sich Schauspieler ihr Vermögen aufbauen. Auch ein paar nebensächliche Geschäfte und Investitionen sorgen bei Hollywoods Ikonen für ein fettes Bankkonto. In welchen Filmen du die reichsten Schauspieler der Welt sehen kannst und womit sie sonst noch ihr Geld machen, verraten wir dir. Dabei beziehen wir uns auf die Angaben von Statista.

Platz 10: Jackie Chan

Für seine Action-Streifen wie „Karate Kid“, „Rush Hour“ oder die Filmreihe „Kung Fu Panda“ ist Schauspieler Jackie Chan weltbekannt – das zeigt sich nicht zuletzt an seinem Reichtum. Der Honkong-chinesische Schauspieler ist auch als Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Stuntman aktiv, für sein gesamtes Lebenswert erhielt Jackie Chan sogar einen Ehrenoscar. Das geschätzte Vermögen von 557.09 Millionen US-Dollar bringt Jackie Chan im Ranking der reichsten Schauspieler den zehnten Platz. Nicht nur durch die Filmindustrie baute er sich seinen späteren Nachlass auf. Jackie Chan besitzt eine eigene Linie an Produkten und führt eine Reihe von Kinos, mit denen er sich seine Taschen füllt. Wie Jackie Chan selbst verriet, will er sein Vermögen vor seinem Tod an Organisationen der Wohltätigkeit spenden.

Der chinesische Schauspieler Jackie Chan zählt im Jahr 2025 zu den reichsten der Welt. Foto: imago images/VCG

Platz 9: Tom Hanks

Als erster der weltweit reichsten Schauspieler hat es Tom Hanks aus dem Westen in das Ranking geschafft. Als zweifacher Oscarpreisträger hat er mit seiner Schauspielerei beachtliche Leistungen abgelegt. Für „Forrest Gump“ und „Philadelphia“ erhielt Tom Hanks den Oscar als bester Hauptdarsteller. Bekannt wurde er auch durch den Film „Cast Away“, als Synchronsprecher wirkte Tom Hanks außerdem bei „Toy Story“ mit. Insgesamt beläuft sich das geschätzte Vermögen von Tom Hanks auf 571.94 Millionen US-Dollar, womit er auf Platz neun der weltweit reichsten Schauspieler landet. Davon entstammt jedoch nur etwas die Hälfte aus der Filmindustrie, rund 225 Millionen soll Tom Hanks mit seinem Immobilien-Unternehmen gemacht haben.

Filmlegende Tom Hanks baute sich ein beachtliches Vermögen auf. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Platz 8: Jack Nicholson

Dieser Schauspieler gehört zu den erfolgreichsten in ganz Hollywood. Insgesamt hat Jack Nicholson bisher zwölf Oscarnominierungen. Von den über 60 Filmen, in denen Jack Nicholson zu sehen ist, gehört „Besser geht’s nicht“ von 1996 zu den bekanntesten, auch aus „The Shining“ kennt man sein Gesicht. Am meisten hat Jack Nicholson durch Tim Burtons „Batman“-Film verdient, mit Einberechnung der Inflation soll er den Schauspieler um 160 Millionen US-Dollar reicher gemacht haben. Das meiste des Vermögens von Jack Nicholson entspringt aber den Investitionen in Immobilien und Kunst, rund 375 Millionen. Insgesamt beläuft sich das geschätze Vermögen von Jack Nicholson auf 590 Millionen US-Dollar, was ihn auf den achten Platz der reichsten Schauspieler der Welt bringt.

Platz 7: Brad Pitt

Brad Pitt ist für zahlreiche erfolgreiche Filme bekannt. Seinen letzten Oscar erhielt Brad Pitt als Nebendarsteller in „Once Upon A Time In… Hollywood“, zuvor hatte er einen Oscar für den besten Film bekommen. Bekannt wurde Brad Pitt für seine „Oceans“-Filme, „Fight Club“ und „Mr. & Mrs Smith“ mit Ex-Partnerin Angelina Jolie. Für seinen aktuellsten Film aus 2025 „F1“ soll Brad Pitt eine Gage von 45 Millionen US-Dollar erhalten haben. Auch mit seiner eigenen Produktionsfirma hat Brad Bitt sein Vermögen gut aufgestockt, wirkte dort bei Oscar-gekrönten Filmen wie „Moonlight“ und „12 Years a Slave“ mit. Mit einem geschätzten Vermögen von 594.23 Millionen US-Dollar landet Brad Pitt aus dem siebten Platz der reichsten Schauspieler.

Zu den reichsten Schauspielern der Welt gehört auch Brad Pitt. Foto: IMAGO/Cover-Images

Platz 6: Robert De Niro

Robert de Niro zählt als Urgestein der Filmindustrie auch zu den reichsten Schauspielern der Welt. Von den 70ern bis in die neuen 2000er spielte Robert de Niro in zahlreichen Filmen mit. Für seine Nebenrolle in „Der Pate – Teil 2“ erhielt Robert de Niro einen Oscar. Bekannt ist der Schauspieler auch durch seine Rollen in „Silver Linings“, „Joker“ und „The Irishman“. Das geschätzte Vermögen von Robert de Niro liegt bei 735.35 Millionen US-Dollar, was ihm 2025 zu einem der weltweit reichsten Schauspieler macht. Ein großer Teil aus dieser Summe entstammt jedoch auch der High-Class Suhsi-Restaurants „Nobu“, die Robert de Niro mitgegründet hat.

Robert de Niro gehört zu den weltweit reichsten Schauspielern. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Platz 5: George Clooney

George Clooney schaffte 1984 seinen Durchbruch in der Filmindustrie und ist seitdem von der Leinwand nicht mehr wegzudenken. Vor allem mit der „Oceans“-Filmreihe erlange der Schauspieler seine Bekanntheit. Im Jahr 2006 wurde George Clooney mit einem Oscar als bester Nebendarsteller im Politthriller „Syriana“ ausgezeichnet. Das geschätzte Vermögen von George Clooney beläuft sich auf 742.8 Millionen US-Dollar. Doch nicht nur die Filmindustrie machte George Clooney zu einem der weltweit reichsten Schauspieler. Der Verkauf seines co-gegründeten Tequila-Unternehmens dürfte ihm ebenfalls einiges eingebracht haben.

Einer der weltweit reichsten Schauspieler ist George Clooney. Foto: IMAGO/Cover-Images

Platz 4: Shah Rukh Khan

Während Shah Rukh Khan in der westlichen Welt kaum bekannt ist, lässt er sich aus der indischen Bollywood-Szene nicht mehr wegdenken. Schon seit 30 Jahren zählt Shah Rukh Khan zu den bestbezahlten Schauspielern in Indien – das zeigt sich auch an seinem Vermögen. Mit 876.5 Millionen US-Dollar belegt Shah Rukh Khan den vierten Platz der weltweit reichsten Schauspieler. Sein Film „Happy New Year“ hatte sogar die höchsten Einnahmen am ersten Spieltag in der gesamten indischen Filmgeschichte. Einige Anlagen aus dem Immobilienbereich werten das Vermögen aus der Filmindustrie auf.

Platz 3: Tom Cruise

„Top Gun“, „Mission Impossible“ oder „Eine Frage der Ehre“ – Tom Cruise ist einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Mit einem Vermögen von 891 Millionen US-Dollar ist er einer der reichsten Schauspieler der Welt. Sein jüngster Erfolg aus der Action-Filmreihe, „Top Gun: Maverick“, trug erheblich zu seinem Vermögen bei. Der Film zählt nämlich zu den fünf erfolgreichsten Filmen jemals in den USA. Insgesamt brachte der Film dem Schauspieler rund 100 Millionen US-Dollar ein. Tom Cruise ist im gesamten Ranking der reichsten Schauspieler der einzige, dessen Vermögen sich zum Hauptteil auf die Filmindustrie zurückführen lässt. Einige Grundstücke in den USA gehören zwar auch zu Tom Cruise Vermögen, machen im Vergleich aber keinen großen Anteil aus.

Foto: IMAGO/AAP

Platz 2: Dwayne Johnson

Ab geht es zu den Milliardären im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt. Zwar bringt Dwayne „The Rock“ Johnson ein erhebliches Vermögen aus seiner Wrestling-Karriere mit, konnte aber schon große Summen der Filmindustrie einsacken. Die Filmreihe „Fast and Furious“, seine Rolle in Disneys „Vaiana“ und die Filmreihe „Jumanji“ dürften sich im geschätzten Vermögen des Schauspielers auf jeden Fall bemerkbar machen. Mit 1.19 Milliarden US-Dollar ist Dwayne Johnson knapp am Titel des weltweit reichsten Schauspielers vorbei. Auch seine Anteile an „Teremana Tequila“ fließen in das Vermögen mit ein.

Der zweite Platz der reichsten Schauspieler geht an Dwayne „The Rock“ Johnson. Foto: IMAGO/Bestimage

Platz 1: Arnold Schwarzenegger

Auch Arnold Schwarzenegger blickt auf eine lange Karriere im Sport zurück, war Bodybuilder und sogar bei Olympia. Doch auch seine Karriere in der Filmindustrie ist nicht zu unterschätzen. Die erste Rolle in einem Film spielte Arnold Schwarzenegger im Jahr 1970, seit dem ist er vor allem in Action-Blockbustern heiß begehrt. Mit der „Terminator“-Filmreihe, „Total Recall“ und der „The Expendables“-Filmreihe verdiente sich Arnold Schwarzenegger eine reiche Nase. Mittlerweile ist Arnold Schwarzenegger in Amerika außerdem unter die Politiker gegangen, gehört den Republikanern an. Mit einem geschätzten Vermögen von 1.49 Milliarden US-Dollar ist Arnold Schwarzenegger der reichste Schauspieler der Welt.

Arnold Schwarzenergger ist weltweit der reichste Schauspieler. Foto: IMAGO/Andreas Stroh

Platz Schauspieler Geschätztes Nettovermögen 1. Arnold Schwarzenegger 1.49 Milliarden US-Dollar 2. Dwayne Johnson 1.19 Milliarden US-Dollar 3. Tom Cruise 891 Millionen US-Dollar 4. Shah Rukh Khan 876.5 Millionen US-Dollar 5. George Clooney 742.35 Millionen US-Dollar 6. Robert de Niro 735.35 Millionen US-Dollar 7. Brad Pitt 594.23 Millionen US-Dollar 8. Jack Nicholson 590 Millionen US-Dollar 9. Tom Hanks 571.94 Millionen US-Dollar 10. Jackie Chan 557.09 Millionen US-Dollar Tabelle mit den zehn reichsten Schauspielern der Welt im Jahr 2025

