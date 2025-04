Von der Mallorca-Königin zur Königin von Australien – zieht Mia Julia ins Dschungelcamp?

Mia Julia ist die unangefochtene „Königin auf Mallorca“. Da würde ihr die Dschungelcamp-Krone doch bestimmt auch gut stehen, oder? Immerhin wäre die 38-Jährige nicht der erste Ballermann-Star, der ins Dschungelcamp einzieht.

Costa Cordalis nahm an der ersten Staffel teil und holte sich direkt den Sieg. Sein Sohn Lucas Cordalis, der ebenfalls regelmäßige Auftritte im Megapark hat, versuchte 2023 in seine Fußstampfen zu treten, schaffte es jedoch nicht ganz. Jürgen Milski und der verstorbene Willi Herren stellten sich ebenfalls der Herausforderung. Folgt nun auch Mia Julia?

Zieht Mia Julia ins Dschungelcamp?

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, wann Mia Julia ins Dschungelcamp einzieht. Die Antwort ist mehr als eindeutig. „Niemals! Warum sollte ich das bitte machen?!“ Nun ja, so einigen Ex-Kandidaten würden da wahrscheinlich ein paar Gründe einfallen: Geld, Ruhm, Aufmerksamkeit oder eine neue Herausforderung. Doch all das braucht Mia Julia offenbar nicht. Das frühere Porno-Sternchen ist seit Jahren auch außerhalb von Mallorca als Party-Sängerin erfolgreich.

Laut der ZDF-Doku „Partyschlager – Gute-Laune-Hits vom Fließband“ aus dem Vorjahr zählt Mia Julia ganz klar zu den Top-Verdienern in der Branche. Dem Bericht zufolge soll die Party-Sängerin bis zu 30.000 Euro für einen 30-minütigen Auftritt bekommen. Bei der Gage müsste RTL wohl tief in die Tasche greifen. Die 38-Jährige tritt auch bei Festivals auf und füllt ganze Hallen bei ihrer Tour. Apropos, wenn man auf den Terminkalender von Mia Julia schaut, dann scheint für einen Abstecher ins Dschungelcamp auch einfach die Zeit zu fehlen.

Und eine große Herausforderung hat Mia Julia für 2025 eh schon. Immerhin hat sie ihr Wohnzimmer, den Bierkönig, verlassen und ist zum Erzrivalen in den Megapark gewechselt. Dort ist Isi Glück der große Superstar und Mia Julia muss erstmal wieder beweisen, dass sie auch die Megapark-Besucher überzeugen kann.