Heidi Klum: Aus und vorbei! Fans müssen jetzt auf sie verzichten

Heidi Klum gilt als eines der erfolgreichsten Topmodels der Welt. Die 51-Jährige ist auf den roten Teppichen zu Hause und verbringt nur allzu gerne Zeit vor den Fernsehkameras. Als Chef-Jurorin der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ macht sie seit der ersten Staffel eine gute Figur und verhilft Nachwuchstalenten zum ganz großen Durchbruch.

Doch auch in Amerika ist der Made-in-Germany-Star durchaus beliebt. Besonders ihr Engagement im Ramen der Castingshow „America’s Got Talent“ sorgte in der Vergangenheit für Aufsehen. Doch Fans der Sendung müssen nun ganz stark sein.

Heidi Klum geht neue Wege

Am 13. Februar ist es soweit und die neueste Staffel von „GNTM“ flackert über die Bildschirme. Auch in diesem Jahr sucht Heidi Klum wieder nach den begabtesten Nachwuchsmodels und stellt ihren Kandidaten herausfordernde Aufgaben. Und in diesem Jahr hat das Model eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans parat, denn auch ihr Töchterchen Leni stand für die Dreharbeiten vor der Kamera.

Doch während sich die deutschen Fans des Prosieben-Stars auf die neuen Folgen freuen, müssen die amerikanischen Fans der 51-Jährigen nun ganz stark sein. Denn der Sender Sender NBC veröffentlichte die Besetzung für die 20. Staffel von „America’s Got Talent“. Simon Cowell, Howie Mandel und Sofia Vergara werden wieder am Jurytisch Platz nehmen und auch Ex-Spice-Girl Mel B darf erneut die Roller der Jurorin einnehmen.

Aus und Comeback

Sogar der Gastgeber Terry Crews bleibt den Fans erhalten. Doch in der neuen Staffel ist plötzlich keine Rede mehr von Heidi Klum. Nach einer kurzen Pause kehrte das Model im Jahr 2015 ans Jurypult zurück und begeisterte seitdem Millionen von Fernsehzuschauern. Warum die Model-Mama in dieser Staffel nicht mehr dabei sein wird, gab der Sender bisher nicht bekannt.

Einen Grund für ihr Ausscheiden könnte Klums Rückkehr zur Castingshow „Project Runway“ darstellen. Der US-Sender Freeform machte diese Information voller Vorfreude öffentlich, wann die 21. Staffel startet ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Auch das Model gibt ihre Rückkehr auf ihrem Instagram-Profil Preis und schreibt: „Mother is coming home. Ich freue mich darauf zu einem meiner ersten Babys zurückzukommen: Project Runway!“ Fans von „America’s Got Talent“ können sich nun also zumindest auf das Fashion-Format mit dem Fernsehstar in der Jury freuen.

Heidi Klum scheint auch in diesem Jahr auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Fans des Models können sich also auf verschiedene Formate freuen, bei denen die 51-Jährige im Fokus steht.