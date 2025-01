GNTM-Star zurück: Nach 15 Jahren passierte es

Barbara Meier (38) ist eine Frau mit vielen Talenten. 2007 erreichte sie deutschlandweit Bekanntheit durch ihren Sieg bei der ProSieben-Castingshow Germany’s Next Topmodel (GNTM).Doch sie blieb nicht nur im Modelbusiness hängen. So hat sie sich ebenfalls als Schauspielerin, Autorin und Tänzerin einen Namen gemacht. 2018 tanzte sie sich sogar bis ins „Let’s Dance“-Finale und zeigte, was sie auf dem Parkett kann.

Aktuell jedoch sorgt die einstieg GNTM-Gewinnerin erneut für Gesprächsstoff – mit einem für sie großen Highlight, das zeigt, dass sie es immer noch drauf hat.

GNTM-Star Barbara Meier hat nichts verlernt

15 Jahre nach ihrem letzten Auftritt feierte Barbara Meier nun ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf dem Laufsteg bei der Pariser Modewoche. Die 38-Jährige präsentierte sich in der Show der renommierten Designerin Lena Erziak.

Im „Gala“-Interview zeigt sich die zweifache Mutter sehr glücklich über ihr Comeback und wie eh und je perfektionistisch. So sagt sie: „Ich will schon alles perfekt machen, die Designerinnen von Inclover und Lena Erziak haben sich ja sehr aktiv für mich entschieden. Ich will nicht der Grund sein, warum die Show nicht gut wird. Ich habe da eine Verantwortung für andere. Eine gewisse Anspannung gibt es also, aber das hält sich dann auch im Rahmen. Und wenn es nur um mich als Person geht, bin ich sehr tolerant, was Fehler betrifft […].“

GNTM-Star Barbara Meier hat sich gewandelt

Außerdem habe sie sich laut eigener Aussage im Laufe der Jahre sehr verändert und sei viel entspannter geworden. Das liege daran, dass sie nun durch ihre Familiengründung und Mutterschaft einen anderen Punkt im Leben erreicht habe.

Schlussendlich bleibt es spannend, ob Barbara Meier nun wieder mehr Gefallen am Modeln gefunden hat. Vielleicht sieht man sie in Zukunft ja wieder öfter auf den Laufstegen dieser Welt.