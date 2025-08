Lena Gercke macht Geständnis – „Kann sich nicht jede Frau leisten“

Lena Gercke ist nicht nur erfolgreich als Model, Unternehmerin und Moderatorin, sondern auch zweifache Mutter. Schon nach der Geburt ihrer ersten Tochter Zoe war für sie klar, dass sie ihre berufliche Karriere fortsetzen möchte.

Im Podcast „Beyond Business Cast“ erzählt sie offen, welche Bedeutung ihre Arbeit für ihr Wohlbefinden hat.

Lena Gercke über die Bedeutung ihrer Arbeit

Lena Gercke beschreibt ihre Arbeit der „Bild“-Zeitung zufolge sogar als erholsam im Vergleich zum reinen Familienleben. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich zur Arbeit gehe, ist das wie Urlaub,“ betont sie. Sie hat erkannt, dass viele Mütter im Alleingang an ihre Grenzen stoßen. Mit Unterstützung einer Nanny gelingt ihr der Spagat zwischen Familie und Beruf, das Model weiß jedoch: „Das kann sich nicht jede Frau leisten.“ Ihre Töchter begleiten sie oft zu Jobs, besonders in den ersten Jahren legte Lena großen Wert auf Nähe und Bindung. „Ich wusste, ich muss diese Bindung am Anfang machen, das ist einfach essenziell.“

Ihr Partner Dustin Schöne, Vater der beiden Töchter, trägt ebenfalls zur Harmonie im Familienalltag bei. Lena Gercke übernimmt die Organisation des Haushaltes, während Dustin sich seinen Kindern widmet. „Er ist ein total liebevoller Vater und gibt seinen Kindern echt Aufmerksamkeit und nimmt sich diese Zeit.“ Dennoch ist das Leben als Familie ein täglicher Balanceakt zwischen den beruflichen Anforderungen beider Elternteile.

Realistische Ansichten zu Gleichberechtigung

Lena Gercke räumt mit der Vorstellung auf, dass in Partnerschaften alles 50:50 aufgeteilt wird. „Es ist nie gleichberechtigt. Es kann auch nie gleichberechtigt sein. So funktioniert das Leben nicht,“ sagt sie ehrlich. Für diese Ansichten erhielt sie nicht nur Zustimmung. Doch Lena bleibt bei ihrer Überzeugung: „Das ist eine Illusion, mit der ich am Anfang gestartet bin, die aber nicht eintreten wird.“

Lena Gercke zeigt mit ihrer offenen und reflektierten Art, wie wichtig es ist, realistische Erwartungen zu haben und pragmatische Lösungen zu finden. Ob durch Organisation oder gegenseitige Unterstützung – für sie ist es entscheidend, immer das Beste für die Familie und sich selbst herauszuholen. Lena Gercke bleibt damit ein Vorbild für viele Frauen, die zwischen Karriere und Familie balancieren und trotzdem einen Weg zur eigenen Erfüllung suchen.

