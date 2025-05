Roland Trettl bringt „First Dates“-Treffen ins Wanken: „Hast alles kaputt gemacht“

Normalerweise ist das Prinzip von „First Dates“ ja stets, dass sich zwei Menschen, die sich bis dato noch nie im Leben gesehen haben, in Roland Trettls „First Dates“-Restaurant zum ersten Mal treffen.

Bei Luise und Julian aus Berlin jedoch war das ein wenig anders. Zumindest von einer Seite aus. Denn der 27-jährige Julian war bereits einmal bei „First Dates“ dabei. Damals jedoch fand er nicht die große Liebe. Dafür aber sah Lauras Mutter den jungen Mann, der noch nie eine feste Beziehung hatte, und alarmierte direkt ihre Tochter. Und so kam es, dass die 22-Jährige die Meinung ihrer Frau Mama durchaus teilte und sich konkret auf Julian bewarb.

Das wollte sie ihm auch sofort erzählen, Roland Trettl aber riet ihr davon ab. Das solle sie sich doch für einen späteren Zeitpunkt aufsparen. Es entwickelte sich also ein schönes Date. Die beiden waren sich sympathisch, fanden sich optisch anziehend und auch die Gesprächsthemen gingen während, vor und nach dem Essen nicht aus.

Dennoch endet auch der schönste Abend irgendwann einmal und Julian und Luise wollten gerade das Restaurant verlassen, als Roland Trettl bei der Verabschiedung das Thema ansprach, das er seinem Gast zuvor noch ausgeredet hatte. „Dann wünschen wir uns, dass du den richtigen Riecher hattest“, sagte er zu Luise gewandt zum Abschied. Die 22-Jährige musste auf der Stelle lachen und Julian … der schaute durchaus verdutzt in die Runde. Er wusste schließlich von nichts.

„Ach so, er weiß noch gar nichts?“

Das bemerkte dann auch Roland. „Ach so, er weiß noch gar nichts?“, fragte er peinlich berührt. Da half es auch nicht, dass Nic Shanker ihm im Anschluss die Worte „Super, hast alles kaputt gemacht“ an den Kopf warf.

Doch glücklicherweise nahm es Julian mit Humor. Und so kam es noch zu weiteren Treffen der beiden, in deren Verlauf sie sogar die Freunde des jeweils anderen kennenlernten. Sie befinden sich nun auf dem besten Weg in eine Beziehung!