„First Dates“: Kandidaten überfordert – Roland Trettl geht dazwischen

Am Donnerstagabend (17. Juli) zeigt Vox eine neue Folge von „First Dates“. Dort treffen unter anderem die beiden Singles Virginie und Fritz aufeinander. Bei einem ersten Kennenlernen an der Bar stimmt die Chemie zwischen den beiden sofort.

Als es dann für die „First Dates“-Kandidaten weiter an den Tisch im Restaurant geht, sind sie sich sogar beim Essen einig. Doch beide sollen ihre Entscheidung wenig später bereuen – als die Gerichte eintreffen, fällt ihnen alles aus dem Gesicht.

Schon kurz nach der Bestellung der vietnamesischen Suppe zweifelt Fritz, ob es die richtige Wahl war. Schließlich ist er eigentlich gar kein Suppen-Fan. Doch er zieht mit seiner Date-Partnerin mit und lässt sich zunächst nichts anmerken. Als die beiden Teller jedoch eintreffen, fällt beiden alles aus dem Gesicht.

Die traditionelle Suppe der vietnamesischen Küche wird bloß mit Stäbchen serviert. Das ist vor allem für Fritz ein Problem, der die darin enthaltenen Nudel nicht zwischen die Stäbchen bekommt. Virginie hat ihre ganz eigene Taktik: Sie fährt mit den Stäbchen einmal um den Teller und dreht die Nudeln so auf. Das fällt auch Gastgeber Roland Trettl auf, der das Ganze beobachtet und prompt zu den beiden hingeht.

„Mich hat ein Mensch beim Essen noch nie so fasziniert, wie du. Wow, unfassbar“, sagt Roland Trettl zu der Kandidatin. Diese kichert bloß und kontert: „Kann nicht jeder, oder?“ Kurz danach lässt der TV-Star die beiden auch wieder alleine. Am Tisch wird das Essen dann auch schnell zur Nebensache – die Singles sind direkt wieder vertieft in ihr Gespräch.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung im TV verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.