Patzer bei „First Dates“: Diese Frage lässt Single richtig auflaufen – „War schon hart“

Das erste Date ist bekanntlich ein Minenfeld. Ein falsches Wort, ein unüberlegter Kommentar und schon ist die gute Stimmung dahin. Klar, gewisse Grundregeln sind selbstverständlich. Doch es gibt auch heikle Themen, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist, allen voran das Alter. Das mussten auch Stephanie und Eric bei ihrem Aufeinandertreffen in der Vox-Kuppelshow „First Dates“ am eigenen Leib erfahren.

Denn ausgerechnet dieses Thema wurde zur Stolperfalle und sorgte dafür, dass das Date kurz in eine unangenehme Richtung gelenkt wurde.

In der Vox-Sendung „First Dates“ treffen regelmäßig Singles aufeinander, die sich bei einem Blinddate in entspannter Restaurant-Atmosphäre beschnuppern. Namen, Hobbys, Alter, all das bleibt bis zum Kennenlernen ein Geheimnis. Und genau das wurde Single Eric zum Verhängnis.

Kaum an der Bar, begann er damit, seiner Date-Partnerin Stephanie die ersten Fakten zu entlocken und trat dabei prompt ins Fettnäpfchen. Als es um das Alter ging, schätzte Eric sie kurzerhand auf 38. Vier Jahre älter, als sie tatsächlich ist. „Ouh“, reagierte Stephanie überrascht. Sie ist nämlich 34.

Eric, selbst 39, bemühte sich sofort um Schadensbegrenzung. Glücklicherweise nahm Stephanie die Situation mit Humor und kommentierte später: „Ich wurde noch nie älter geschätzt, als ich bin. 38 war schon echt hart.“

Der Ausschnitt aus der Sendung wurde auch auf dem Instagram-Kanal des Formats geteilt und sorgt bei den Fans für gemischte Meinungen. Während einige Stephanie wesentlich jünger eingeschätzt hätten, nehmen andere Eric in Schutz.

„Ende 20 wäre mein Tipp gewesen. 38 ist echt gewagt“, lautet eine Meinung. Ein anderer ergänzt: „Sie sieht einfach wahnsinnig jung aus. Wie kann man(n) das nicht sehen?“ Und ein Dritter zeigt sich mitfühlend: „Vielleicht hat er die Gesamtsituation betrachtet, unabhängig davon, ob sie viel jünger aussieht. Der arme Kerl.“

Ob Stephanie darüber hinweg sieht und sie Eric noch eine zweite Chance gibt? Wer ihr Date verpasst hat, kann sich die Folge vom 9. Juli auch bequem in der RTL+-Mediathek anschauen.