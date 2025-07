Wiedersehen bei „First Dates“: Plötzlich erkennt Roland Trettl ihn wieder

Bei „First Dates“ gibt es ein bekanntes Gesicht: Wolfgang, genannt „Wolle“, marschiert in das Kölner Restaurant. Moderator Roland Trettl (54) erkennt den 74-jährigen Niedersachsen sofort wieder. Wolle ist ein Wiederholungs-Dater! „Endlich sehen wir uns wieder!“, begrüßt Trettl den rüstigen Rentner.

Auch Barkeeper Nic Shanker (43) erinnert sich an ihn aus dem „First Dates Hotel“ in Kroatien. Dort hatte Wolle eine Verbindung mit Silke, die jedoch keine Fortsetzung fand. Wolle, ein Witwer, der seine Frau an Krebs verlor, gibt nicht auf. Er vertraut erneut auf die Kuppel-Qualitäten von Trettl. Diesmal wartet Rentnerin Marion, die sich als lebensfroh beschreibt, auf ihn. Doch der erste Eindruck ist ernüchternd.

„Nicht meine Kragenweite“, sagt Wolle. Er bevorzugt Frauen mit langen Haaren. Auch Marion ist skeptisch. „Oh Gott, nicht mein Fall, das war mein Eindruck. Mir haben diese sehr schwarzen Haare zu dem – Entschuldigung, aber es war so – älteren Gesicht einfach nicht gefallen“, denkt sie beim Anblick von Wolle. Doch Wolles Geschenk, eine konservierte Rose, berührt sie.

Nachdem ersten Kennenlernen an der Bar wird es am Tisch emotional. Wolle spricht über seine verstorbene Frau. Tränen steigen ihm in die Augen. „Wir waren ein Herz und eine Seele“, sagt er. Marion spürt den Schmerz: „Ist es immer noch schwer für dich?“ Wolle nickt mit feuchten Augen.

Marion zieht schließlich die Reißleine. „Ich hoffe, die Liebe begegnet dir noch mal. Aber aus Mitleid hast du nichts verdient.“ Für sie kommt ein weiteres Date nicht infrage. Als Roland Trettl den Tisch erreicht, zieht Wolle Bilanz. „Ich glaube, ich muss es nochmal versuchen.“ Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.

Vox strahlte die „First Dates“-Folge am 9. November 2022 aus.