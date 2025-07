Woke-Diskussion bei „First Dates“: Kandidatin lacht sich schlapp

Mit welchen Pronomen möchtest du angesprochen werden? Während für die einen die Frage mittlerweile ganz normal ist, sind andere bei der Frage noch immer recht irritiert. Ja, die Woke-Bewegung ist noch nicht überall angekommen. Zu einer Diskussion rund um dieses Thema kam es nun auch in der Vox-Datingshow „First Dates“.

Dort trafen in der Sendung von Mittwochabend (16. Juli 2025) die beiden Frauen Saschka und Sassi aufeinander. Während die 25-jährige Saschka aus Bamberg aber viel wert auf die richtige Pronomen-Wahl legte, war das der 23-jährigen Altenpflegerin Sassi aus Kulmbach in Bayern scheinbar vollkommen egal. So egal, dass es zu einer doch etwas unangenehmen Szene beim Date kam.

Doch beginnen wir von vorne. Die beiden hatten sich gegenseitig Geschenke mitgebracht, erörterten direkt, dass sie gerne scharfes Essen mögen. Problematisch wurde es dann erstmals beim Thema Fleisch.

So lebten zwar Saschka und Sassi beide vegan, Sassi jedoch konnte nachvollziehen, wenn sich Menschen mal ein Stück Fleisch gönnen (aus guter Haltung, versteht sich). Das jedoch war Saschka schon ein Dorn im Auge. Und dann kam die Woke-Diskussion.

„Ahja, ich habe dich auch jetzt gar nicht gefragt, wie du angesprochen werden willst, welche Pronomen“, warf die 25-Jährige ein. Da staunte Sassi erst einmal nicht schlecht, musste dann lauthals lachen. „Das brauchst du nicht. Ganz normal: Sie. Ist das dir wichtig?“, wollte sie wissen, und lachte weiter, weil sie scheinbar den Ernst der Frage nicht verstehen konnte.

„Ich wusste nicht, ob sie sich über mich gerade lustig macht“

Das merkte auch Saschka: „Ich wusste nicht, ob sie sich über mich gerade lustig macht, oder ob sie sich freut, dass ich sie gefragt habe.“ Vermutlich Ersteres.

Denn, so Sassi, „für mich sind das Thematiken, mit denen beschäftige ich mich überhaupt nicht in meinem Leben. Für mich ist das Pronomen überflüssig. Ich lerne Menschen mit Charakter kennen. Und das ist das, was zählt.“