„First Dates“-Kandidat sorgt für Überraschung – „Sehen wir nicht oft“

Am Montagabend (14. Juli) zeigt Vox eine neue Folge der Dating-Show „First Dates“ im TV-Programm. Dort treffen zahlreiche Singles aufeinander, um sich bei einem ersten Date besser kennenzulernen. Danach entscheiden beiden, ob sie sich nochmal sehen wollen oder nicht.

Der erste Eindruck spielt bei „First Dates“ immer eine große Rolle. In der Folge von Montag sorgt Kandidat Jaro daher direkt zu Beginn für eine Überraschung im Restaurant der Dating-Show. Nicht nur sein Date staunt nicht schlecht – auch die Mitarbeiterinnen machen große Augen.

Das erste Date in dieser Folge ist ein Doppeldate. Die Freundinnen Johanna und Sophie haben sich gemeinsam bei der Vox-Show beworben, da sich ihre Partner ebenfalls gut mit der jeweils anderen verstehen soll. Während Johanna an einem der Tische auf ihr Date Julian trifft, erwartet Sophie Kandidat Jaro an der Bar.

Als dieser reinkommt, sorgt er bereits für einen Hingucker. Zumindest bei den Kellnerinnen des „First Dates“-Restaurant. Grund dafür ist das Outfit, welches der 19-Jährige für sein Date gewählt hat. „Oh wow, ein Anzug. Das sehen wir nicht oft“, sagt eine der beiden. Und wie kommt der Aufzug bei Sophie an?

„Er sah gut aus, aber ich war ein bisschen underdressed im Vergleich. Aber es war ein positiver Eindruck“, sagt die Kandidatin im Interview. Bei der Begrüßung macht sie ihrem Date erstmal ein Kompliment: „Schick schaust du aus!“

Nach ihrem Dinner ging es für die beiden dann noch weiter in eine Bar. Letztendlich konnte sich Sophie aber kein drittes Date vorstellen. An dem Anzug wird es da mit Sicherheit nicht gelegen haben!

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung im TV verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.