„First Dates“-Kellner zu Gästen: „Ihr werdet gleich rausgeschmissen“

Die Suche nach der großen Liebe – sie ist DER Mittelpunkt der Vox-Reihe „First Dates – ein Tisch für zwei“. Seit 2018 bereits hilft Starkoch Roland Trettl Singles bei der Suche nach Mr. oder Mrs. Right. Doch kann das goldene Händchen des Gastronomen auch bei Daniel (24) und Daniel (22) Wunder vollbringen?

Zumindest schien die Chemie der beiden jungen Männer von Anfang an zu stimmen. Eine Umarmung zur Begrüßung, ein herzhafter Lacher ob des gleichen Vornamens. Dazu kommen die beiden aus Nordrhein-Westfalen. Könnte also passen. Würde es also ein neues „First Dates“-Märchen geben?

Nun ja, es lief dann doch ein bisschen holprig. „Du siehst aus wie ein Student“, grinste der 24-jährige Daniel. Doch der 22-jährige Daniel nahm es mal vorsichtig als Kompliment. Schließlich war er auch einer. Ein Fakt, der sich später noch als Problem herausstellen sollte.

Denn die Chemie schien im Verlaufe des Dates immer weniger zu stimmen. Der ältere Daniel wirkte genervt vom Studenten-Leben des jüngeren Daniels, während er schon fest in der Ausbildung steckte.

Und auch zum Ende des Dates hin, wurde es noch einmal unangenehm. Als nämlich der Kellner die Rechnung brachte und die beiden mit den nett gemeinten Worten „Ihr werdet gleich rausgeschmissen“ zum Bezahlen anregen wollte, überlegte Studenten-Daniel, ob man nicht die Rechnung teilen könne. Schließlich habe er gerade nicht so viel Geld.

Das fand Azubi-Daniel gar nicht gut. „Hälfte-Hälfte. Das kann doch keiner sagen beim ersten Date“, so der 24-Jährige deutlich. Und so war es auch wenig überraschend, dass die beiden sich nicht noch einmal zu einem weiteren Date verabreden.

„Es war nett, es war cool, aber es hat halt einfach nicht so gematcht“, so der ältere Daniel. Da stimmte ihm der jüngere Daniel gerne zu. Immerhin in diesem Punkt herrschte Einigkeit zwischen den beiden.