„First Dates“: Single entsetzt – „Jedes Wochenende eine Schießerei!“

Bei „First Dates“ wird aus einem Flirt auch manchmal mehr. So auch bei Evi (36) und Dominik (36)? Die Karten stehen anfangs gut. Die Chemikerin und ihr Gegenüber verstehen sich prächtig, bis das Thema Mexiko auf den Tisch kommt.

Evis Erzählung von ihrem Aufenthalt in Cuernavaca bringt Dominiks Stirn zum Runzeln. Denn während sie von ihrem abenteuerlichen Leben schwärmt, schlägt Dominik Alarm. „Mexiko ist sehr gefährlich“, warnt er.

Evi aber bleibt cool. „Ich habe in Cuernavaca gelebt, in dieser Stadt haben die ganzen Drogenkartell-Bosse ihre Häuser und es gibt jedes Wochenende eine Schießerei!“, sagt sie. Trotz dessen erzählt sie, dass sie sich in Mexiko sicherer gefühlt hat als in Deutschland. Für Dominik ein absolutes No-Go! „Ich glaube nicht, dass ich mir vorstellen könnte, in Mexiko zu leben“, so der Lippstädter.

Trotz der kleinen Meinungsverschiedenheit bleibt die Stimmung gut. Beide teilen die Liebe zum Reisen. Evi träumt von Argentinien, Dominik von Brasilien und Amerika. Einigkeit herrscht beim Thema Familiengründung. Evi wünscht sich mit dem „richtigen“ Mann Kinder. Dominik sieht das ähnlich: „Ich kenne viele, die einfach ein Kind haben wollen. Nur deshalb gründe ich jedoch keine Familie.“

Beide träumen davon, eines Tages am Meer zu wohnen. Dominik kann sich eine Beziehung mit Evi durchaus vorstellen. Auch sie scheint im Laufe des Abends Gefallen an ihm zu finden. Am Ende des Abends steht fest: Beide wünschen sich ein zweites Treffen.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.