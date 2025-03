„First Dates“: Der Albtraum eines Mannes – „Ich schlafe mit sieben Kumpels im Bett“

„First Dates“ ist wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was man bekommt. Lya (25) und Albert (26) trafen sich zum Blind Date und alles lief zunächst wie geschmiert. Doch dann ließ Lya eine Bombe platzen, die Albert fast aus den Latschen kippen ließ.

Lya gab direkt zu, dass sie etwas schüchtern wird, wenn sie jemanden wirklich gut findet. „Ich wünsche mir einen Mann, der witzig, sportlich und liebevoll ist“, verriet sie. Bei Albert war sie sofort begeistert von seinem gepflegten und sportlichen Auftreten. Die Hamburgerin hatte jedoch Angst, ihre „Rizz“ – also ihr Charisma – zu verlieren. „First Dates“-Chef Roland Trettl (53) verstand erstmal nur Bahnhof.

Trotz der 300 Kilometer Entfernung zwischen Hamburg und Berlin war das für Lya und Albert kein Problem. „Meine Schwester wohnt in Berlin, deshalb bin ich ab und zu mal da“, sagte Lya, was dem Berliner natürlich gefiel. Roland Trettl versuchte sich ebenfalls an dem Jugendwort „Rizz“: „Ihr habt safe eine richtig coole Rizz.“ Doch Lya war verwirrt: „Danke, aber das passt in dem Zusammenhang gar nicht.“ Roland gab sich geschlagen: „Okay, ich hab’s probiert.“

Lya bewies ihre „Rizz“ jedoch eindrucksvoll, indem sie Albert zum Essen einladen wollte. Doch Albert lehnte ab und bestand darauf, die Rechnung zu übernehmen. Am Ende sollten die Kellner entscheiden, schlug der Berliner vor. Das Date lief wie geschmiert, bis Lya plötzlich erwähnte, dass sie sieben männliche Freunde hat. „Wir fahren zusammen in den Urlaub und ich schlafe mit denen im Bett“, gestand die Marketing- und Projektmanagement-Mitarbeiterin.

Albert machte große Augen. „Das finde ich ein bisschen suspekt“, lässt er verlauten. Doch auch daran sollte es nicht scheitern. Schließlich entschied sich Politik-Student am Ende für ein weiteres Date. Auch Lya wollte ihren Date-Partner wiedersehen.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.