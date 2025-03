„Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova: Knallharte Worte – „Katastrophe“

Am Freitagabend (11. März) ist es endlich wieder so weit: Zur Primetime um 20.15 Uhr flimmert bei RTL Folge vier der beliebten Tanzshow „Let’s Dance“ über die TV-Bildschirme. Von den anfangs 14 prominenten Kandidaten sind nur noch zwölf übrig. In den vergangenen W0chen hat es sich bereits für Comedian Osan Yaran und „First Dates“-Moderator Roland Trettl ausgetanzt. Wen trifft es wohl als Nächstes?

Die wöchentlich wechselnden Tänze bereiten den Kandidaten besonders großes Kopfzerbrechen. Dabei gilt es vor allem, sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen. Auf eine Top-Leistung kann schon in der nächsten Show das plötzliche Aus bei „Let’s Dance“ folgen.

Das bekamen nun auch Verona Pooths Sprössling San Diego Pooth und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova zu spüren!

„Let’s Dance“: Tanzprofi hat kein Erbarmen

In der ersten Show nach dem Kennenlernen kann das Duo die Jury mit seinem Cha-Cha-Cha von sich überzeugen und über 19 Punkte freuen. Damit haben San Diego und Ekaterina die Messlatte bereits ziemlich hoch gesetzt und mausern sich zu den Favoriten. Diesem Druck können sie in Show zwei nicht ganz standhalten. Für ihren Wiener Walzer gibt es „nur“ 18 Punkte – keine zufriedenstellende Leistung für die beiden.

+++ Leyla Lahouar: „Let’s Dance“-Star offenbart – „Das sind solche Schmerzen“ +++

Trotzdem schaffen sie es in die nächste Woche und bedanken sich am Sonntag (9. März) in Ekaterinas Instagram-Story: „Hat alles nicht sooo gut geklappt.“ Dennoch würden sie weiterkämpfen. „Es wird eine harte Woche, hat schon hart angefangen!“ Am Montagmorgen (10. März) gibt sie zunächst ein ernüchterndes Update: „Trainingstag Nummer zwei startet, Trainingstag Nummer eins war schon wie immer eine kleine Katastrophe.“

„Let’s Dance“: Schritt für Schritt

Doch das scheint nichts Ungewöhnliches zu sein, wie sie weiter erklärt: „Man denkt, am Freitag wird das nichts, aber wir wissen schon: Mit jedem Tag wird es besser. Wir geben nicht auf, wir geben Vollgas.“ Außerdem schreibt sie: „Motto von gestern: Die Hoffnung stirbt zuletzt, Motto von heute: Langsam, aber sicher!“ Sie bleibt also optimistisch und vertraut darauf, dass ihr Tanzpartner Diego Pooth sich alles gut einprägt.

Was man nicht vergessen darf: Während Ekaterina Leonova als „Let’s Dance“-Urgestein bereits ein wahrer TV-Profi ist, begibt sich Verona Pooths Sohn Diego damit in völlig neue Gefilde. Aus ihrer Erfahrung weiß sie vor allem eins: Neben der tänzerischen Performance, kommt es vor allem darauf an, eine Einheit zu bilden und als Team zu harmonieren. Das Tanzpaar gibt sein Bestes, um genau das zu vermitteln, wenn es über das Parkett schwebt.

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr. Anschließend ist die Tanzshow auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.