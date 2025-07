Roland Kaiser: Nach einer Stunde ließen die Oberhausener ihren Gefühlen freien Lauf

Dieser Mann ist einfach unglaublich. 73 Jahre ist Roland Kaiser nunmehr alt. Über 50 davon steht er bereits auf der Bühne. Und doch, so scheint es, wird der gebürtige Berliner von Jahr zu Jahr besser. Seine Präsenz – unglaublich. Sein Charme noch immer unwiderstehlich. Und über die Stimme brauchen wir wohl gar nicht erst zu reden.

Und so waren es auch am Freitagabend in Oberhausen wieder drei Stunden für die Ewigkeit. Ein Konzert gespickt mit so vielen wundervollen Momenten, dass sie den Rahmen dieses Textes bei weitem sprengen würden.

Oberhausener feiern ihren Roland Kaiser

Da waren die witzigen Momente ganz zu Beginn, als der Kaiser mit einem Fan scherzte, der wohl ein Foto im unglücklichen Moment geschossen hatte. „Hat das Foto geklappt? Ich kann auch anders gucken“, bot der 73-Jährige an, um sich dann in bester Modelmanier in unterschiedlichste Posen zu werfen. Aber auch die ernsten, in denen der Sänger daran erinnerte, dass wir in einer Zeit leben, „in denen der Ton der Menschen untereinander immer rauer“ werde, und der „Respekt und die Achtung“ leider abnehmen. Bei ihm soll das anders sein, und so bat er seine Fans in der pickepacke vollen Arena Oberhausen sich mit Achtung und Respekt zu begegnen.

Ein Wunsch, der in Erfüllung gehen sollte. Es wurde ein Fest. Ein Fest, bei dem die Fans schon nach einer knappen Stunde ihren Gefühlen freien Lauf ließen, und „Oh, wie ist das schön“ mit vollster Inbrunst durch die Arena tönen ließen. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben.

Selbst die Sicherheitskräfte tanzen mit

Ein Fest bei dem selbst die Sicherheitskräfte, die ab und an auf Konzerten wirklich nicht zu beneiden sind, die Zeit fanden, selbst das Tanzbein zu schwingen, und bei „Warum hast du nicht nein gesagt?“ durch den Innenraum discofoxten. Ein Fest, aber auch der leisen Töne.

Als Kaiser beispielsweise an die verstorbene Rosenstolz-Sängerin AnNa R. erinnerte und ihren größten Song „Liebe ist alles“ coverte. Aber auch Kaisers Hommage an das Leben und seine Kinder, „Was aus euch wird“ zählte zu diesen emotionalen Höhepunkten, bei denen nur wenige der Glücklichen, die ein Ticket für Oberhausen ergattern konnten, die Tränen zurückhalten konnten.

Es war, wie es immer ist bei Roland Kaiser – ein Abend unter Freunden, ein Abend mit Hits wie „Sieben Fässer Wein“, „Joana“, „Santa Maria“ oder „Kurios“. Ein Abend gespickt mit Anekdoten aus dem Leben eines der größten deutschen Musiker. Und wenn man wirklich etwas kritisieren will, dann nur, dass „Alles, was du willst“ auf der Setlist fehlte – aber das spiegelt in diesem Fall nur die Meinung des Autors dieser Zeilen wieder!