Im kommenden Sommer steht für den DFB die Weltmeisterschaft in den USA an. Die Torwart-Diskussion für das Turnier beginnt bereits jetzt. Dabei erlebt Marc-Andre ter Stegen in Barcelona nach Jahren mit Top-Leistungen eine schwierige Zeit, die bald vorbei sein könnte.

Am Montagnachmittag begann der FC Barcelona sein erstes Training. Ter Stegen trainierte separat und überwiegend im Fitnessstudio, meldete der „Kicker“. Warum er abseits der Mannschaft agierte, erklärte der Verein nicht. Der 33-Jährige bleibt somit vorerst ein Randthema, während der Rest des Teams ins reguläre Training einstieg und sich auf eine Asien-Reise vorbereitet.

DFB-Keeper mit unsicherer Zukunft

Barcelona versammelte insgesamt 36 Spieler, darunter Neuzugänge wie Roony Bardghji und Keeper Joan Garcia. Garcia, der für 26,3 Millionen Euro von Espanyol verpflichtet wurde, könnte die Torwart-Zukunft des Vereins repräsentieren. Der aktuelle Kader plant, am 27. Juli gegen Vissel Kobe zu spielen. Ter Stegen ist laut „Kicker“ in der Torwart-Hierarchie offenbar nur dritte Wahl hinter Wojciech Szczesny und Garcia.

Während ter Stegen weiterhin Kapitän bleibt, deutet vieles auf einen Abschied hin. Der DFB-Keeper äußerte sich öffentlich bisher nicht dazu. Barcelona könnte durch seinen Abgang Gehaltskosten einsparen und Spielraum für Financial Fair Play schaffen. Der deutsche Nationaltorwart wird bis Ende Juni 2028 vertraglich an den Klub gebunden bleiben, doch seine Rolle bleibt fraglich.

Wechselgedanken für Ter Stegen?

Mehrere Vereine der Premier League, darunter Chelsea und Manchester United, könnten Interesse an ter Stegen haben. Auch AS Monaco soll ihn im Blick haben. Darüber hinaus sucht Galatasaray einen Nachfolger für Fernando Muslera.

Experten raten dem DFB-Keeper, zu wechseln. Nur mit der ausreichenden Spielzeit kann er sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr empfehlen.

