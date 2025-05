Roland Kaiser in Oberhausen: Plötzlich müssen alle schlucken

Darauf haben seine Fans im Ruhrgebiet lange gewartet: Der Kaiser ist zurück!

Am Donnerstagabend (22.05.) gab Schlagerstar Roland Kaiser das erste von zwei Konzerten in der Arena Oberhausen. Insgesamt 9000 Fans ließen sich das Spektakel in der Ruhrpott-Stadt nicht entgehen.

Doch bei einem bestimmten Song wird die Feierlaune plötzlich gedämpft.

Roland Kaiser in Oberhausen: „Nicht selbstverständlich“

Über 190 Minuten steht Roland Kaiser am Donnerstag im Rahmen seiner „Arena Tournee 2025“ auf der Oberhausener Konzertbühne, gibt 25 Songs zum Besten. Darunter seine Klassiker wie „Midnight Lady“ oder „Sag ihm, dass ich dich liebe“. Und auch nach so vielen Jahren, in denen der 73-Jährige mittlerweile im Rampenlicht steht, weiß er es immer noch zu schätzen, dass die Hallen gefüllt sind.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr alle heute Abend hier seid“, sagt er zu den Besuchern, die in die musikalische Welt eintauchen.

Roland Kaiser in Oberhausen: Plötzlich wird es still

Doch bei einem Song herrscht betrübte Stimmung in der Halle, Emotionen kochen hoch – vor allem auch bei Roland Kaiser selbst. Der Schlagerstar lässt es sich nicht nehmen, den Song „Liebe ist alles“ zu performen – eine Coverversion der Band Rosenstolz. Als sich Roland Kaiser vor Monaten dazu entschied, das Lied selbst aufzunehmen, ahnte er noch nicht, wie bedeutungsvoll es einmal sein würde. „Ich habe gedacht, was für ein wunderbarer Song. Den möchtest du auch einmal singen.“

Doch dann das Tragische: Rosenstolz-Sängerin Anna R. verstarb im März völlig unerwartet im Alter von 55 Jahren. Einen Monat, nachdem das Cover herauskam. Ihr Tod kam plötzlich, eigentlich hatte die Sängerin noch eine Tour für Herbst 2025 geplant.

Dass Roland Kaiser ihren wohl berühmtesten Song nun in Gedenken an die Musikerin singt, hätte wohl niemand erwartet. Kein leichtes Unterfangen für Kaiser: „Ich hätte nie gedacht, dass der Song eine so besondere Bedeutung bekommt.“

Doch nach diesem emotionalen Moment geht es anschließend gewohnt fröhlich weiter. Es wird bis zum Schluss gefeiert, mitgesungen und geklatscht – genauso, wie es sich für einen Kaiser gehört.

Am Freitagabend (23.05.) steht Roland Kaiser erneut in Oberhausen auf der Bühne. Los geht es um 19.30 Uhr.