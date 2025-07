„Bist du gläubig?“: Frage bringt „First Dates“-Single aus der Bahn

Im „First Dates“-Restaurant von Starkoch Roland Trettl (54) sucht Trish (25) nach der großen Liebe. Ihr auffälliger Look ist immer wieder Gesprächsthema. „Ich bin höflich, ich bin nett und kann kochen“, stellt sich die selbstbewusste junge Frau vor. Familie ist ihr besonders wichtig, vor allem durch ihre Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo und Angola.

Roland Trettl ist begeistert von Trishs Stil. Ihre stylische Frisur und die auffälligen Accessoires fallen sofort ins Auge. Als Marcel (27) eintritt, ist der Eindruck nicht minder eindrucksvoll. „Ja, perfekt!“, ruft er aus und mustert Trish von oben bis unten.

Trish spürt sofort die positive Energie des charmanten Italieners. Doch Marcel hat eine ungewöhnliche Frage parat: „Bist du so gläubig – so christlich?“ Trish ist sichtlich überrascht, antwortet nach einer kurzen Pause aber erfreut. Sie liest regelmäßig in der Bibel und ist sehr gläubig. Dabei nimmt das Gespräch eine spannende Wendung.

+++ Auch für dich spannend: Wiedersehen bei „First Dates“: Plötzlich erkennt Roland Trettl ihn wieder +++

Es geht um Hochzeiten, was Marcel ins Schwitzen bringt. Trish erklärt, dass in ihrer Kultur mehrere Hochzeiten üblich sind. Marcel lacht: „Das wird teuer.“ „Und es gibt einen Brautpreis (…), sowas wie die Mitgift“, erklärt sie weiter. Da kann er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Die „Ablöse“ würde er schon hoffentlich noch aufbringen können.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Trotz der Überraschungen harmonieren die beiden gut. Am Ende des Abends entscheiden sie sich für ein weiteres Treffen. Ob aus dem charmanten Italiener und der stylischen Trish mehr wird, bleibt abzuwarten.

Vox zeigt neue Folgen von „First Dates“ immer montags bis freitags um 18 Uhr. Alle Episoden sind auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.