„First Dates“-Single ist außer sich – „Geht gar nicht“

Bei „First Dates“ auf Vox treffen sich Singles zum ersten Mal in einem Restaurant, mit der Hoffnung, dort die große Liebe zu finden. Gastgeber Roland Trettl sorgt für das passende Ambiente, die Küche liefert das romantische Drei-Gänge-Menü. Doch ob der Funke überspringt, liegt ganz bei den Kandidaten. Zwischen Rico (21) und Justin (19) sieht anfangs alles nach einem perfekten Match aus. Sie lachen viel, entdecken Gemeinsamkeiten und feiern sogar fast am selben Tag Geburtstag.

Doch beim Bezahlen kippt plötzlich die Stimmung.

Dabei beginnt das Date vielversprechend. Rico wünscht sich eine stilvolle „Baddie“ an seiner Seite und trifft mit Justin, der äußerlich eher zurückhaltend ist, aber dem Ideal trotzdem entspricht, auf einen spannenden Gegenpol. Die beiden verstehen sich gut, sprechen über Hobbys, Zukunftswünsche und Beziehungsvorstellungen. Beide wollen Kinder, feiern gern und stehen auf Monogamie.

Als Justin dann verrät, dass er am 29. April Geburtstag hat, staunt Rico nicht schlecht. Er selbst wurde nur einen Tag früher geboren, am 28. April. „Das ist nicht echt“, entfährt es ihm überrascht. „Das ist nicht dein Ernst!“, reagiert Justin lachend. Ein vermeintlicher Wink vom Schicksal? Doch dann kommt die Rechnung und plötzlich zeigt sich, dass nicht alles so harmonisch ist wie gedacht.

Justin legt 40 Euro auf den Tisch, offenbar sein gesamtes Budget. Für Rico ein Unding:

„Sorry, aber das geht gar nicht“, stellt er deutlich klar. „Wenn ich auf ein Date gehe, bin ich vorbereitet, auch jemanden einzuladen.“

++ „First Dates“-Kandidat sorgt für Überraschung – „Sehen wir nicht oft“ ++

Für ihn ist das ein Zeichen mangelnder Ernsthaftigkeit oder zumindest mangelnder Vorbereitung. Die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Auch Justin merkt: Die romantische Spannung ist dahin. Am Ende entscheiden sich beide, sich zwar nochmal zu treffen, aber nur auf freundschaftlicher Basis.

Mehr News und Themen gibt es hier:

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox. Die Folge mit Justin und Rico wurde am 15. Juli ausgestrahlt und ist auf RTL+ abrufbar.