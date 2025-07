Peinlicher Patzer bei „First Dates“: Es passiert fast jeder Frau

Laura (19) sucht einen aufmerksamen Partner mit Freiraum. Bei „First Dates“ trifft sie auf Cedric (22). Doch gleich zu Beginn leistet sie sich einen peinlichen Fauxpas! In freudiger Erwartung sitzt die Aachenerin an der Bar. Cedric macht zuerst bei Roland Trettl (53) am Empfang halt. Ihr erster Eindruck? „Er sieht so jung aus, so ein bisschen ‚milchbubimäßig‘ und nicht so reif‘“, urteilt Laura.

Dann folgt die Begrüßung: ein Umarmungs-Fauxpas! Laura hinterlässt einen Make-up-Fleck auf Cedrics Pullover. „Oh nein, das war ich“, entschuldigt sie sich schnell. Aber das Eis ist gebrochen.

Cedric nimmt es gelassen: „Ich bin jetzt nicht so eitel, dass ich da aus allen Wolken gefallen bin und dementsprechend war mir das relativ egal.“ Statt beleidigt zu sein, zeigt er sich charmant und rückt Laura sogar den Stuhl zurecht. Das imponiert ihr sehr. Dabei werden schnell Gemeinsamkeiten werden entdeckt.

Beide Singles lieben Hunde und sind gern unter Menschen. Cedric hat sogar sein Hundegesicht auf dem Oberschenkel tätowiert. Und dann gibt’s noch das Bierkrug-Tattoo aus einem Suff-Urlaub auf Mallorca. Laura kann nur lachen: „Oh Gott!“ Am Ende des Dates kommt es zu einem Missverständnis. Laura spricht von einem „nächsten Blind Date“ und Cedric ist irritiert.

Doch sie stellt schnell klar: „Das war jetzt übrigens keine Abfuhr!“ Der fast gekorbte Cedric ist sichtlich erleichtert. Beide können sich ein zweites Treffen vorstellen. Ob daraus eine Beziehung wird, bleibt spannend.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Alle Folgen sind außerdem in der RTL+ Mediathek abrufbar.