Heidi Klum traut bei „GNTM“ ihren Augen kaum – „Noch nie gesehen“

Bei der Premiere der 20. Staffel von „GNTM“ am Donnerstagabend (13. Februar) zur Primetime auf ProSieben fällt den eingefleischten Fans sofort ein Detail auf: Die zahlreichen Kandidatinnen könnten unterschiedlicher nicht sein, sowohl in ihrer Optik als auch in ihren Berufen.

Mit am Start sind Kellnerinnen, Polizistinnen und sogar Kindergärtnerinnen, die alle ihre eigene Geschichte und ihren ganz persönlichen Traum mitbringen. Doch welche Dame fesselte Heidi Klum besonders?

„GNTM“-Fans können sich auf einzigartige Staffel freuen

Alles in allem verfolgen allen Damen ein Ziel: den Sieg der Castingshow, 100.000 Euro, einen Titel in der renommierten „Harper’s Bazaar“ und die Teilnahme an der ikonischen „Wir sind es uns wert“-Kampagne von L’Oréal Paris.

++ Auch interessant: „GNTM“-Premiere wird bei vielen gecrasht – „Unfassbar einfach“ ++

Die junge Blondine Jess hat den weiten Weg aus der Schweiz zu GNTM auf sich genommen. Sie sticht Heidi Klum sofort ins Auge. Trotz ihrer langen Erfahrung im Modelbusiness stellt sie beim Anblick von Jess erstaunt fest: „Ich habe noch nie ein Model mit Zahnspange gesehen.“

Von Anfang an weckt sie Heidis Neugier und beim ersten Walk auf dem GNTM-Laufsteg sorgt sie für großes Aufsehen. Dabei wird die GNTM-Jurorin vor Lachen in Tränen ausbrechen. Beim zügigen Laufen auf edlen Highheels passiert es plötzlich! Ihr Kleid verschiebt sich unglücklich und ihr Busen blitzt beim Laufen durch.

Heidi Klum erlebt doppelte „GNTM“-Sensation

Heidi kann sich nicht mehr kontrollieren. Sie fängt an, lautstark zu lachen und kennt kein Halten mehr. Doch, wer jetzt dachte, dass Jess‘ kurioser Walk zum raschen Ausscheiden geführt hätte, hat sich getäuscht. So hat sich ihr beeindruckender Einsatz definitiv gelohnt und Heidi sieht in der 21-Jährigen großes Potenzial. Ohne zu zögern, lässt die Jurorin die junge Schweizerin weiter. Und das sogar, ohne, dass sie noch ein Foto machen muss.

Ab dem 13. Februar wird GNTM jeweils mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Folgen lassen sich problemlos auch auf Joyn nachschauen.