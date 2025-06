„GNTM“-Finale: Zuschauer trauen ihren Augen kaum – „Habe Gänsehaut“

Zwei Jahrzehnte Laufstegträume, Dramen am Set und Model-Momente, die längst Popkultur geworden sind: „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und Heidi Klum lässt sich zum großen Finale etwas ganz Besonderes einfallen. Neben zwei frischen Gesichtern, die in der Jubiläumsstaffel zu Siegern gekürt werden – ein männliches und ein weibliches Model – steht vor allem eins im Fokus: ein Wiedersehen, das so noch nie da war.

Zuschauer machen nur kurz nach dem Auftakt große Augen!

„GNTM“: Zuschauer trauen ihren Augen kaum

„GNTM“ schreibt einmal mehr Geschichte. Denn zum ersten Mal hat Heidi Klum zum Finale am Donnerstagabend (19. Juni) fast alle bisherigen Gewinnerinnen und Kult-Kandidatinnen zu sich zurück auf die Bühne eingeladen. Models, die einst das „GNTM“-Universum mitgeprägt haben, kehren für einen Abend nach Köln zurück. Eine echte emotionale Zeitreise durch 20 Staffeln Castingshow-Geschichte. Kein Wunder, dass das auch eingefleischte Fans emotional macht!

„Coole Idee, alle Gewinnerinnen einzuladen“, schreibt ein Nutzer auf X. „Habe Gänsehaut“, ein anderer. Vor allem die legendären Intros, die die alten Staffeln einleiteten, sorgen online für einen Nostalgie-Moment. Doch wie so oft bei „GNTM“ gehen die Meinungen auseinander.

„GNTM“-Zuschauer äußern Kritik

Einige Zuschauer finden das Comeback mehr als übertrieben. „Das ist einfach ein Fiebertraum“, schreibt ein Kritiker auf X. „Kann mal einer das Gekreische abstellen?“, meldet sich ein empörter Zuschauer ebenfalls zu Wort.

Und nicht alle Siegerinnen folgten Heidis Einladung.

Während die einen für einen Moment ins Scheinwerferlicht zurückkehrten, blieben andere „GNTM“ fern. „Sara Nuru fehlt!!“, hält ein User online fest. Ein anderer ergänzt, dass auch Jana Beller nicht gelaufen ist. Sara Nuru gewann 2009 und Jana Beller gewann 2011 das ProSieben-Format. Sie beide sagten aus zeitlichen Gründen ab, wie die „Bild“ schreibt.