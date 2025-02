„GNTM“-Premiere wird bei vielen gecrasht – „Unfassbar einfach“

Das Warten hat endlich ein Ende! So startet am Donnerstagabend (13. Februar) zur Primetime um 20.15 Uhr die 20. Staffel der ProSieben-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Dabei wird Heidi Klum (51) gemeinsam mit keiner Geringeren als ihrer Tochter Leni Klum (20) als Gastjurorin aus 100 talentierten Anwärterinnen 50 Models auswählen.

Die Kandidatinnen könnten unterschiedlicher nicht sein, sowohl in ihrer Optik als auch in ihren Berufen. Alle haben ein Ziel: den Sieg der Castingshow, 100.000 Euro, einen Titel in der renommierten „Harper’s Bazaar“ und die Teilnahme an der ikonischen „Wir sind es uns wert“-Kampagne von L’Oréal Paris. Doch bevor die Fans sich ein Bild von den Models machen können, gibt es gleich eine Störung, die sie an ihre Grenzen bringt.

Viele „GNTM“-Fans sind auf 180

Das hatten sich Fans bei der Premiere von GNTM ganz anders vorgestellt! Viele Zuschauer haben demnach große Probleme, die Live-Sendung auf Joyn zu verfolgen. So würde der Stream bei vielen Menschen nicht funktionieren. Es dauert nicht lange, bis sie ihrem Frust freien Lauf lassen. Dies zeigt sich an einer Vielzahl von wütenden und enttäuschten Fanreaktionen auf dem offiziellen Instagram-Profil von GNTM erkennen. Alle großen Erwartungen wurden innerhalb kürzester Zeit enttäuscht.

Eine Userin beschreibt: „Joyn Live TV funktioniert einfach nicht…“ Viele weitere Fans belassen es nicht bei der neutralen Beschreibung der momentanen Lage. Bei ihnen reißen die Geduldsfäden und sie flippen wütend aus. Ein Fan stellt fest: „Ist nicht euer scheiß Ernst mit dem Stream. Als würdet ihr das erste Jahr ausstrahlen. Und für sowas zahlt man Geld. Unfassbar einfach.“ Ein anderer fordert Joyn auf, den ITler anzuheuern. Sonst würde er bald seinen Fernsehabend bei RTL fortsetzen.

„GNTM“: Eine Userin nennt eine hilfreiche Lösung

Ein anderer Fan meint den möglichen Grund für die vorübergehende Störung gefunden zu haben. So liege es nach ihr daran, dass so viele Menschen zeitgleich die 20. Jubiläumsstaffel verfolgen wollten. Vielleicht ist dies ja die schnelle Lösung für viele GNTM-Fans! Ein Fan erzählt: „Ich habe die App aktualisiert, dann ging es!“

Es bleibt zu hoffen, dass nach der Aktualisierung wieder alle Zuschauer sorgenfrei ihr Lieblingsformat genießen können. Fest steht: So hatten sie sich die Premiere von GNTM sicherlich nicht vorgestellt.

Ab dem 13. Februar wird GNTM jeweils mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Am Mittwoch stehen die männlichen Models im Blickfeld, während am Donnerstag alle Augen auf die Anwärterinnen gerichtet sind. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Folgen lassen sich problemlos auch auf Joyn nachschauen.