„GNTM“: Heidi stellt irren Wunsch an Kandidatin aus NRW – „Ich kann nicht“

Ab Donnerstagabend (13. Februar) gehört „GNTM“ wieder zum regulären TV-Programm. Heidi Klum (51) hat zum Jubiläum der Show wieder einmal die besten Nachwuchsmodels im Visier. Doch in der ersten Folge der neuen Staffel sorgte vor allem eine Kandidatin für Aufsehen – und das lag nicht nur an ihrem beeindruckenden Auftreten.

Bei der Presse-Preview in Berlin am Mittwoch (5. Februar) im schicken Berliner Zoopalast, erhaschte DER WESTEN exklusive Einblicke in die erste Ausgabe. Und die Auftaktfolge versprach nicht zu viel. Indra, 23 Jahre jung und Schauspielerin, stach sofort aus der Menge heraus. Dabei hatte Heidi Klum eine besondere Herausforderung für sie parat. „Kannst du auch auf Knopfdruck weinen?“, will die Model-Mama wissen. Indra nickte, doch dann kam der unerwartete Moment der Wahrheit.

„GNTM“-Kandidatin Indra aus NRW im Gefühlschaos!

Mit allen Augen auf sich gerichtet, sollte Indra ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Doch der Druck war einfach zu groß. Der Saal hielt den Atem an, während Indra versuchte, die Tränen fließen zu lassen. Doch statt Tränen gab es einen angespannten Gesichtsausdruck. „Ich kann gerade nicht“, gestand sie schließlich.

Schließlich sei der Druck auf Knopfdruck zu weinen zu groß. Heidi nahm es gelassen und lächelte die Situation weg. Trotz des misslungenen Tränenauftritts überzeugte Indra mit ihrem Charme und kam eine Runde weiter. Und wer weiß, vielleicht kamen ihr ja doch später die Freudentränen.

Wie es für Indra und den restlichen Kandidatinnen weitergeht? Das erfährst du immer donnerstags zur besten Sendezeit auf ProSieben.

Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Folgen lassen sich problemlos auch auf Joyn nachschauen.