Niemand wollte Hund „Toby“ – bei DIESEN Bildern fließen selbst bei den Tierheim-Pflegern in NRW die Tränen

Hund Toby drohte schon zu einem Dauergast in einem Tierheim in NRW zu werden. 2024 kam der Rüde mit einem illegalen Transporter aus Bulgarien in das Tierheim nach Köln-Dellbrück. „Er kannte nichts, wusste nichts – und fühlte sich nur sicher, wenn ein Artgenosse an seiner Seite war“, so die Beschreibung der Pfleger.

Jede kleine Bewegung, jedes Geräusch und jede ungewohnte Situation brachten den kleinen Hundekörper zum Zittern. Ausflüge außerhalb seiner vier Wände waren für ihn der blanke Horror. Interessenten gab es so gut wie nie. Doch kurz vor dem Tierheimfest Ende Mai passierte dann ein kleines Wunder.

Hund Toby hat einen neuen Freund

Wenige Wochen vor dem Tierheimfest kam auf einmal ein paar Interessenten, die nur Augen für den kleinen Angsthasen hatten. Langsam tasteten sie sich an die Vierbeiner ran und etliche Besuche und Spaziergänge später stand die Entscheidung fest: Toby sollte von nun an zu ihnen gehören.

Auch die Tierheim-Mitarbeiter hatten ein gutes Gefühl, denn in seinem neuen Zuhause hatte Hund Toby einen neuen Artgenossen, der ihm die nötige Sicherheit geben sollte. Und was am Anfang nur eine kleine Hoffnung war, erwies sich nun als voller Erfolg. Denn wie Bilder zeigen, ging der Plan vollkommen auf.

„Toby hat es geschafft: Er hat nicht nur ein perfektes Zuhause gefunden, sondern auch seine Angst abgelegt. Die Bilder sprechen Bände, und der Text treibt uns vor Freude die Tränchen in die Augen“, schreiben die Tierheim-Mitarbeiter völlig verzaubert auf Facebook. Zu sehen ist Toby, wie er mit seiner neuen Weggefährtin Hündin Lana schmust, spielt und sein Zuhause erkundet.

Happy End für Toby

„Der kleine Schlingel hat sich total eingewöhnt. Lana und er sind einfach unzertrennlich, sie machen ALLES zusammen, am liebsten toben sie im Garten. Es gibt kaum noch Sachen, vor denen er sich fürchtet. Die Garagentür, der Fernseher, sein Spiegelbild, der Staubsauger – alles kein Problem mehr“, heißt es in dem Schreiben.

Noch mehr News:

Auch die neuen Halter freuen sich über ihren Familienzuwachs, denn die Eingewöhnung klappte offenbar sogar besser als erwartet. „Toby ist so ein lieber Kerl. Er hat direkt verstanden, was Hundespielzeug ist und was nicht. Und nach dem Schreddern des Seitenteils der Couch hat er auch nichts mehr zerstört. Stubenreinheit war auch überhaupt kein Problem. Wir sind alle total happy!“ Na, solche Geschichten machen doch immer wieder Hoffnung.