Katzen-Video bestürzt! Tierheim-Mitarbeiterin in NRW den Tränen nahe – „Es tut sehr weh“

Das Tierheim in Köln Dellbrück kümmert sich tagein, tagaus aufopferungsvoll um verwaiste oder ausgesetzte Tiere. Die Mitarbeiter und Pfleger gehen dabei meist über ihre Grenze hinaus, um den Vierbeinern ein schönes Zuhause auf Zeit zu bieten.

Nun ist das Tierheim in NRW wieder an solch eine Grenze gestoßen. In einem berührenden Instagram-Beitrag geben die Pfleger ein Update zu ihren Katzen, die in die Klinik mussten.

„Wie ihr wisst, sind ja gestern einige Tiere in die Tierklinik gekommen und leider hat sich das heute bestätigt, dass sie Parvo haben“, schildert eine Tierheim-Mitarbeiterin den Tränen nahe den aktuellen Stand.

„Das nimmt mich gerade so mit“

„Ich kann nicht weitersprechen, das nimmt mich gerade so mit“, erklärt sie im Clip weiter, wie sehr ihr das Ganze an die Substanz geht. Das Tierheim selbst kommentiert das kurze Video lediglich mit: „Mehr haben wir heute leider nicht zu sagen. Es tut sehr weh.“ Kein Wunder, denn bei dieser Erkrankung geht es meist um Leben und Tod.

Denn die Parvovirus-Infektion, oder auch Katzenseuche genannt, ist oftmals eine tödlich verlaufende Viruserkrankung, die besonders für Jungtiere problematisch ist. Dabei dringen die Viren über Kontakt mit infektiösem Material, wie Kot, Urin oder Nasensekret, in den Körper der Katzen ein.

Tierheim in NRW stößt an Grenze

Bei einem akuten Verlauf äußert sich die Erkrankung durch hohes Fieber von 41 Grad, wässrigen bis blutigen Durchfall, häufiges Erbrechen, Bauchschmerzen oder Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit.

Erst vor zwei Tagen gab das Tierheim in NRW ein Update zu den elf ausgesetzten Katzen, die an Ataxie leiden, einer Störung der Bewegungskoordination (wir berichteten). Schon zu diesem Zeitpunkt litten einige Katzen an sehr hohem Fieber, drei von ihnen waren da bereits in einer Klinik. „Gestern ist eines der roten Kitten ganz plötzlich gestorben. Seine kleine Schwester bekam gestern auch Fieber und wir bangen gerade sehr um sie“, schrieb das Tierheim im Netz.