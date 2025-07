Tierheim in NRW will Hund vermitteln – ein Blick in seinen Mund macht traurig

Als das Tierheim Bergheim am Mittwoch ein paar Bilder von Hundedame Maja auf Instagram postete, war sofort klar: Diese süße Maus hat schon einiges hinter sich. Ihr Blick? Herzzerreißend. Ihr Fell? Grau mit einem Hauch Silber.

Doch der Blick in ihr Maul ließ viele schaudern, denn schnell wurde klar: Hier stimmte etwas ganz und gar nicht.

Tierheim in NRW: Hündin Majas Zähne sind komplett verfault

Die Mitarbeiter aus dem Tierheim in NRW berichten auf Facebook, dass man es schon von weitem erkennen konnte: Majas Zähnchen waren komplett verfault. „Nur noch Zahnstein hat das Ganze irgendwie zusammengehalten“, schrieb das Team unter zahlreiche Fotos auf Facebook.

Ein Zahnarzttermin war also unausweichlich – und der hatte es in sich. Am Ende mussten alle Zähne gezogen werden. „Maja hat sicherlich große Schmerzen gehabt, und man merkt ihr die Erleichterung jetzt deutlich an.“

Heute? Endlich ist der Schmerz weg. Das Tierheim aus NRW nutzt Majas Geschichte auch für einen wichtigen Appell an alle Hundehalter: Zahngesundheit ist keine Frage des Luxus, sondern ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität eines Hundes.

Sie betonen außerdem: „Schlechte Zähne bei Hunden können erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Bakterien aus dem Mund können Organe im Körper angreifen und zu ernsthaften Erkrankungen von Herz, Nieren oder Leber führen.“ Deshalb sollte Zähneputzen und eine regelmäßige Kontrolle für jeden Hund genauso selbstverständlich sein wie Kuscheln und Gassi gehen.

Hunde-Fans drücken die Daumen: „Alles Gute“

Sichtlich mitgenommen vom den Majas Geschichte kommentiere zahlreiche Facebook-Nutzer unter dem Beitrag. So schreibt ein User: „Traurig, wenn der Halter an seinem Tier so wenig interessiert ist, wahrscheinlich war das Futter nicht hochwertig. Egal, es kann nur besser werden. Alles Gute der Maus.“ Auch eine andere Userin wünsch Maja alles Gute: „Gute Besserung der süßen Maus.“

Wer Maja kennenlernen möchte, findet alle Infos auf der Homepage des Tierheims Bergheim. Vielleicht wartet sie ja genau auf dich?