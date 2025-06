Katze leidet in NRW-Tierheim – „Tut uns in der Seele weh“

Wer im Tierheim in NRW arbeitet, braucht ein dickes Fell. Denn dort befassen sich die Mitarbeiter regelmäßig mit schrecklichen Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge. So ist es aktuell auch bei einer Katze der Fall.

Denn sie hatte bisher wenig Glück im Leben und leidet in dem Tierheim in NRW. Über ihre traurige Geschichte berichten die Mitarbeiter in einem Facebook-Post.

Katze leidet im Tierheim in NRW

In dem Post berichtet das Tierheim Bergheim in NRW von einer Katze namens Radieschen. Sie wurde mit einem riesigen Tumor am Kopf auf den Straßen von Köln gefunden. „Wir haben sie sofort in einer Tierklinik operieren lassen und dann in unsere Obhut genommen“, berichten die Mitarbeiter.

Obwohl die Wunden mittlerweile vollständig verheilt sind, geht es der Katze immer noch nicht gut. Sie sei immer noch extrem ängstlich. Die Mitarbeiter des Tierheims in NRW wissen jedoch nicht, ob es an dem Stress im Tierheim liegt, oder ob sie das Zusammenleben mit Mensch und Tier einfach nicht kennt.

„Tut uns in der Seele weh“

So oder so kommen sie zu dem traurigen Entschluss: „Auf jeden Fall fühlt sie sich hier im Tierheim nicht besonders wohl und das tut uns in der Seele weh.“ Deshalb suchen sie jetzt katzenerfahrene Menschen, die sie aufnehmen und ihr Zeit geben, sich im neuen zu Hause einzuleben.

„Vielleicht wird sie keine Schmusekatze – aber das muss sie auch nicht. Sie soll einfach nur Radieschen sein“, verkündet das Tierheim in NRW. Die Katze soll als Einzelkatze vermittelt werden und in ein ruhiges zu Hause einziehen. Für Familien mit Kindern ist sie entsprechend nicht geeignet.