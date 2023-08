Michael Wendler: Nun doch die Wende – „Good News aus den USA“

Verwirrung um den Wendler. Die vergangenen Wochen waren für Schlagerstar Michael Wendler nun wirklich turbulent. Begonnen hatte alles mit einer Ankündigung. Der Mann, der einst im Schlager so erfolgreich war und dann mit fragwürdigen Aussagen im Zuge der Coronapandemie ins Abseits rannte, gab zu Protokoll, dass er sich gerne wieder der Musik widmen würde.

Ein neues Album sei in der Mache, eine Tour solle im Jahre 2024 auch folgen. Sofort ging das Rätselraten los: Wo würde Michael Wendler wohl Konzerte spielen. Ein möglicher Auftritt in Krümels Stadl auf Mallorca war bereits an finanziellen Fragen gescheitert. Wohin mit dem Wendler also?

Michael Wendler: Kein Comeback bei „Schlager unter Palmen“

Wenig später wurde bekannt: Den Wendler zieht’s nach Griechenland. Bei der Veranstaltung „Schlager unter Palmen“ sollte das große Comeback auf Kreta steigen. Doch das war nicht im Sinne seiner Kollegen, die auch bei der Veranstaltung auftreten sollten. Schnell distanzierten sich Stars wie Ross Antony oder Julian David. Und so wurde die Veranstaltung abgesagt.

Wo der Wendler nun sein Comeback feiern wird? Unklar. Doch nach den ganzen Hiobsbotschaften gibt es dann doch noch eine gute Nachricht, die der Sänger zu verkünden gedenkt. Hatten er und seine Partnerin Laura Müller doch bereits vor einiger Zeit angekündigt, einen Podcast zu machen. Allerdings sollten die Zuhörer für die Ausgaben von „Die Wendlers“ blechen. Knapp 30 Dollar kostet eine monatliche Mitgliedschaft auf dem Streamingdienst „Patreon“, über den der Wendler-Podcast derzeit abrufbar ist.

So teuer soll es aber nicht bleiben. „Good News aus den USA. Wir haben einen neuen Sponsor für unseren Podcast gefunden. Unser Podcast “DIE WENDLERS” ist gestern erfolgreich gestartet und so gut angekommen, dass sich nun ein Sponsor gemeldet hat, der nun auch der breiten Öffentlichkeit unseren Podcast anbieten möchte. Weiterhin werden alle Abonnenten auf Patreon unseren Podcast zuerst bekommen. Ich informiere euch schnellstmöglich, auf welcher Plattform der Podcast dann kostenlos oder fast kostenlos zu hören ist“, so der Sänger. Na, dann sind wir ja mal gespannt.