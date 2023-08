Michael Wendler: Fans regen sich nach Konzert-Ankündigung auf – plötzlich schreitet der Sänger selbst ein

Jetzt ist es also raus: Michael Wendler hat den Ort seines ersten Konzerts nach vier Jahren Pause bekannt gegeben. Nachdem der Schlagerstar zuletzt mit kruden Äußerungen öffentlich von sich reden machte und sich anschließend zurückzog, soll im kommenden Jahr sein Bühnen-Comeback folgen.

In Griechenland soll der Startschuss für Michael Wendlers Tour fallen – auf der Urlaubs-Insel Kreta, um genau zu sein. Einige Fans sehen in der großen Ankündigung Diskussionsbedarf. Prompt schaltet sich Michael Wendler höchstpersönlich ein.

Michael Wendler: Fans sauer nach Konzert-Ankündigung

Der Ehemann von Playboy-Sternchen Laura Müller kündigte am Dienstag (8. August) sein Kreta-Konzert via Facebook an. Am 29. April 2024 soll es im Club Calimera Sirens Beach stattfinden. Doch einige Fans werfen etwas durcheinander. So schreibt jemand unter seinen Facebook-Post:

„Sorry, aber das ist mir echt zu teuer, denn ich möchte die anderen Stars nicht. Und um Michael vielleicht nur 10 Minuten zu sehen und zu hören, ne also schade.“ Michael Wendler kontert umgehend: „Das ist unwahr. Mein Konzert ist ein Solokonzert in Griechenland ohne andere Künstler in meiner Show, welche weit über eine Stunde geht…“

Michael Wendler muss einschreiten

Ein anderer Fan schreibt etwas Ähnliches: „Na, das ist ja kein Konzert von dir. Du darfst scheinbar bei der Veranstaltung mit dabei sein. Mal abwarten, ob die anderen Künstler überhaupt mitmachen, wenn sie erfahren, dass ausgerechnet du da mitmachen sollst.“ Auch nach diesem Kommentar reagiert der Sänger mit den Worten: „Es ist ein SOLO KONZERT.“ Dann wäre das ja zumindest ein für alle Mal geklärt.

Lediglich beim Thema Kosten sind ein paar seiner Anhänger noch etwas betrübt, finden den preislichen Aufwand zu groß, wie es auf Facebook zum Beispiel im Folgenden heißt: „Oh man, sowas kann sich kaum einer leisten. Etwas weit weg und teuer, würde ich sagen… in Deutschland wäre der Start für ein Konzert angebrachter, allein der Fans zuliebe. Meine Meinung.“

Eine Meinung, die Neu-Papa Michael Wendler offenbar nicht ganz nachvollziehen kann. Er kontert: „So teuer ist es nicht und ich finde eine Woche mit meinen Fans in Griechenland perfekt!“

Auch interessant:

Naja, ein paar Euros mehr wird die Anreise nach Kreta für seine deutschen Fans schon kosten als in eine Stadt innerhalb Deutschlands. Doch vielen Followern ist es das wert. „Die perfekten Rahmenbedingungen. Einfach nur Weltklasse“ oder „Bin dabei“ lauten einige Fan-Statements.

Weitere Konzerttermine will Michael Wendler übrigens bald noch bekannt geben. Mal sehen, wohin die Reise dann geht…