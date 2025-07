Wende im Bier-Beben! Kunden aus NRW erhalten die Nachricht

Ob Pils, Kölsch, Altbier oder Export – die Bier-Liebe in NRW ist vielseitig und süffig. Kein Wunder, immerhin gibt es in NRW über 150 Brauereien, die die großen und kleinen Hopfen-Herzen schneller schlagen lassen.

Doch trotz allem ist die Bierproduktion im Jahr 2024 erneut gesunken – nun gibt es erneut eine Wende…

Brauereien: Mehr Lohn in NRW

Denn die rund 5.500 Beschäftigten in den Brauereien NRWs können sich jetzt auf mehr Geld in der Tasche freuen – und das in einer Zeit, in der jeder Cent zählt. Insgesamt steigen die Löhne nämlich in den nächsten zwei Jahren um fast 5,7 Prozent.

Möglich gemacht haben das die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft NGG, dem Brauereiverband NRW und dem Arbeitgeberverband der Ernährungsindustrie.

„Das Lohn-Plus liegt deutlich über der Inflation“, freut sich auch Mohamed Boudih, Landeschef der NGG. Und weiter: „Vom Brauer über die Lebensmitteltechnologin und den Produktionshelfer in der Fassabfüllung bis zum Fahrer: Die Brauerei-Beschäftigten haben damit ein gutes Reallohn-Plus.“

Doch der Weg dahin war holprig: In der letzten Verhandlungsrunde stand alles auf der Kippe. „Für die rheinisch-westfälischen Brauereien drohte zeitweise sogar das Scheitern“, sagt Boudih. Die Gewerkschaft hatte zuvor mit Streiks gedroht und einem „trockenen Bier-Sommer“ – da wäre es für viele eher bitter als süffig geworden.

Azubis jubeln: Ihre Vergütung steigt

Jetzt kommt die Erhöhung in drei Schritten: Ab Mai (im Sauer- und Siegerland schon ab April) gibt’s 2,8 Prozent mehr Lohn. Im Februar 2026 folgen 60 Euro extra im Monat, und ab September 2026 legt die Belegschaft noch einmal 1,5 Prozent drauf. Auch die Azubis profitieren: Ihre Vergütung steigt genauso – und dazu gibt’s zwei zusätzliche freie Tage, damit sie sich in Ruhe auf die Prüfungen vorbereiten können.

Somit ist klar: Am Ende profitieren alle. Die Menschen, die mit Herz und Hand dafür sorgen, dass das Bier fließt, bekommen eine faire Anerkennung – und wir alle können uns auf ein kühles, gut bezahltes Bier freuen.