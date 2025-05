FC Schalke 04: Macht er es schon wieder? Paderborn-Shootingstar mit krasser Ansage

Die eine Mannschaft kann in den restlichen Spielen nichts mehr erreichen, das andere Team kämpft um den Bundesliga-Aufstieg: Der FC Schalke 04 empfängt am Freitag (2. Mai, 18.30 Uhr) den SC Paderborn. Vor der Saison hätten vermutlich viele gedacht, dass die Königsblauen zu den Aufstiegskandidaten zählen, doch das komplette Gegenteil ist eingetreten.

Dennoch ist der FC Schalke 04 nicht zu unterschätzen, warnt Aaron Zehnter vom SC Paderborn. Der Shootingstar erlebt eine irre Saison und hat einen großen Anteil am Erfolg der Ostwestfalen. Gegen S04 in der Veltins-Arena hat er sehr schöne Erinnerungen. Jetzt will er den Revierklub ein weiteres Mal ärgern, wie er gegenüber DER WESTEN verrät.

FC Schalke 04: Paderborn-Shootingstar will S04 wieder ärgern

In der vergangenen Saison lieferten sich der FC Schalke 04 und Paderborn ein furioses Spiel, das am Ende mit einem 3:3-Unentschieden ausgegangen ist. Einer der Torschützen war Aaron Zehnter, der den 1:2-Anschlusstreffer für seinen Klub erzielte. Es war sein erstes Profitor. „Das war ein echt geiles Gefühl“, blickt er im Interview mit DER WESTEN zurück.

Auch interessant: FC Schalke 04: Kwasniok der richtige Trainer für S04? Profi packt aus

Das will er jetzt gerne wiederholen. „Auf jeden Fall“, antwortet er auf die Frage, ob er S04 erneut ärgern will. Damals erzielte er aus halblinker Position per Volley ins rechte Kreuzeck. Ein Traumtor, das man so schnell nicht mehr vergessen wird. Dabei schießt Zehnter nicht unbedingt viele Tore, wie er selbst verrät.

„Es gehört nicht zu meiner Spezialdisziplin. Damals hätte ich aber auch niemals damit gerechnet, dass ich den Ball mit rechts so schön erwische. Vielleicht passieren ja in dieser Arena solche besonderen Dinge“, scherzt der Shootingstar.

„Einfach eine geile Kulisse“

In seiner zweiten Zweitliga-Saison hat Zehnter schon einige große Stadien gesehen, doch das Spiel in der Veltins-Arena gegen den FC Schalke 04 hat ihn richtig geflasht. „Es ist dort einfach eine geile Kulisse. Es war der Wahnsinn. Man kommt rein ins Stadion und dann darfst du dich bloß nicht überwältigen lassen von der Stimmung. Bei einem Tor der Schalker dachte man wirklich, dass das Stadion auseinanderbricht, weil es so laut war. Ich hoffe, dass das am Freitag jetzt nicht passiert“, so Zehnter im DER WESTEN-Interview. „Es ist immer wieder ein geiles Erlebnis, dorthin zu kommen.“

Auch der Youngster ist davon überrascht, dass die Königsblauen erneut um den Klassenerhalt kämpfen mussten: „Wenn man sich den ganzen Verein und die vielen Fans anschaut, die jedes Spiel die Hütte voll machen, ist das schon besonders. Vom Namen her ist Schalke sowieso ein Erstligaverein. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die Spieler dort so große Probleme haben. Aber wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können.“

Mehr Nachrichten für dich:

Im Interview hat sich Aaron Zehnter zudem zu seinem Coach Lukas Kwasniok geäußert, der mit Schalke in Verbindung gebracht wird. Außerdem spricht er über den Traum vom Aufstieg und seine Leistungen in dieser Saison. Hier kannst du alles nachlesen.