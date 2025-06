Ex-Schalke-Star Zalazar lässt Fan-Herzen höherschlagen – „Einmal Schalker, immer Schalker“

Rodrigo Zalazar gehört zweifelsfrei zu den Spielern, denen viele Schalke-Fans auch Jahre nach ihrem Abgang noch immer hinterhertrauern. Im Fall des 25-Jährigen ist das durchaus berechtigt, schließlich sorgte der Uruguayer mit seinem fast schon legendärem 3:2-Siegtreffer gegen St. Pauli für den Wiederaufstieg in die Bundesliga im Jahr 2022.

Nur ein Jahr später kehrte der Offensivmann Schalke zwar schon wieder den Rücken, doch seine große Zuneigung für den Klub bleibt vielen immer noch in guter Erinnerung. Nun lässt Zalazar die Herzen der S04-Fans noch einmal höherschlagen.

Zalazar posiert im Schalke-Trikot

Seit seinem Wechsel zum SC Braga ist Zalazar so richtig durchgestartet. Der gebürtige Spanier ist, wenn nicht gerade verletzt, absoluter Stammspieler. Seinen Marktwert hat er seit seiner Ankunft mittlerweile vervielfacht, auch in der Nationalmannschaft Uruguays ist Zalazar gesetzt. Trotz dieses Höhenflugs hat der 25-Jährige seine Wurzeln offenbar nicht vergessen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Geldregen für S04? Königsblau verkündet nächsten Deal

Denn auf „Instagram“ posierte Zalazar nun im diesjährigen Ausweichtrikot des FC Schalke 04 – und sendet damit Grüße an alle Fans von Königsblau. Ein wohltuender Anblick in sportlich schwierigen Zeiten in Gelsenkirchen, der dazu auch noch Erinnerungen an bessere Zeiten hervorruft. Auch aus Portugal scheint Zalazar seinen Ex-Klub offenbar also immer noch zu unterstützen.

„Einmal Schalker, immer Schalker“

Unter dem Foto Zalazars, das Königsblau auf den vereinseigenen Social-Media-Kanälen teilte, hagelte es derweil Zuspruch für die Aktion des ehemaligen Schalkers: „Einmal Schalker, immer Schalker“ oder „Einer von uns“ hieß es in vielfacher Ausführung. Zudem hoffen offenbar nicht wenige Fans auf eine Rückkehr des 25-Jährigen nach Gelsenkirchen.

Angesichts Zalazars starker Entwicklung in Braga wird aus diesem Wunsch in naher Zukunft wohl nichts. Vorerst müssen sich die Schalker Fans also mit Rodrigos kleinem Bruder Mauro Zalazar begnügen.