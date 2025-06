Plötzliche Botschaft von den Reimanns: Manu macht es offiziell!

Noch in diesem Jahr können sich die treuen Anhänger des Kult-Auswanderer-Ehepaares Manu und Konny Reimann über ein besonderes Highlight freuen. So verkündete Manu Reimann erst kürzlich auf Instagram, dass jedes Jahr fünf Episoden ihrer beliebten Serie am Anfang und fünf am Ende des Jahres ausgestrahlt werden.

Aktuell geht die 56-Jährige noch einen Schritt weiter. In einem Instagram-Beitrag gewährt sie ganz überraschende und unerwartete Einblicke.

Die Reimanns: Dreharbeiten laufen auf Hochtouren

Mit den Worten „Die Jungs sind zurück in der Stadt …und das bedeutet: Wir filmen schon wieder (für die Herbst-/Winterfolgen)“ beschreibt Manu Reimann ihr hochgeladenes Reel auf Instagram. Das Ehepaar präsentiert sich gemeinsam mit seiner Serien-Crew in bunten, knalligen Hawaii-Sommeroutfits – ganz passend zur sonnigen Gegend North Shore (Oahu) auf Hawaii.

++ auch für dich interessant: Die Reimanns: Manu packt aus – „Vielleicht interessiert es euch ja“ ++

Es wird sofort erkennbar: Manu und Konny Reimann sind voller Vorfreude und setzen alles daran, die Erwartungen der Anhänger für die neue Staffel bei Kabel1 zu übertreffen. Doch auch ihre Fans können es kaum erwarten. Das zeigt sich an einer gigantischen Resonanz des Posts.

Ihre Fans sind Feuer und Flamme

Er generierte fast 5700 Likes (Stand: 19. Juni 2025, 13 Uhr) und zahlreiche Fankommentare, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Anhänger hebt vor: „Ich finde es hammer und loyal von euch, dass ihr darauf besteht, die gleiche Crew zu behalten.“

Ein weiterer Fan schreibt überwältigt: „Juhu! Ich freue mich wieder darauf. Vielen lieben Dank liebe Manu, dass ihr so vieles mit uns teilt!“ Zudem lässt sich erkennen, dass besonders eine Frage vielen Followern unter den Nägeln brennt: Wann und wo werden die neuen Episoden ausgestrahlt?

Diese Serieninformationen muss man sich merken

Selbstverständlich zögert Manu Reimann keine Sekunde und nimmt sich den Fragen selbst an. Ihre Anhänger müssen sich die Jahreszeiten Herbst und Winter schon einmal merken. Wie gewohnt werden die Folgen dann bei Kabel1 zu sehen sein.

Am Ende müssen sich die Fans bis zum Ausstrahlungszeitpunkt wohl noch ein bisschen gedulden. Doch auf eines können sie sich bestimmt verlassen: Manu und Konny Reimann werden regelmäßige Updates mit ihnen teilen und sie definitiv nicht vergessen.