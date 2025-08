König Charles III. erscheint in ungewöhnlichem Outfit – es ist kaum zu übersehen

König Charles III. zeigte sich am Samstag (2. August) von seiner volksnahen Seite, als er die diesjährigen „Mey Highland Games“ in Caithness besuchte. Der 76-jährige Monarch genießt derzeit eine Sommerpause in Schottland und ließ es sich nicht nehmen, an den traditionellen Feierlichkeiten teilzunehmen.

In einem rot-blau-grün karierten Kilt, kombiniert mit einer beigen Weste und roten Strümpfen, war der König ein echter Blickfang. Auch ohne die Begleitung von Königin Camilla zeigte sich König Charles III. bestens gelaunt und voller Freude.

König Charles III. genießt die Atmosphäre

Die Veranstaltung auf dem John O’Groats Showground bot ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellen Wettkämpfen wie Baumstammwerfen, Tauziehen und Highland-Tänzen. Laut der britischen Zeitschrift „Daily Mail“ gönnte sich König Charles III. einen Schluck Whisky und nahm entspannt in einem Festzelt Platz. Als unübersehbar gut gelaunter Gast suchte er das Gespräch mit den Teilnehmern und genoss sichtbar die schottische Lebenskultur.

Ein besonderes Highlight war Charles Begegnung mit einem Hund, der ihn neugierig schnuppernd begrüßte. Zudem traf er in einem der Zelte seine Cousine Sarah Chatto (61). Die herzlichen Interaktionen und die lockere Atmosphäre unterstrichen erneut die Nahbarkeit des britischen Monarchen. Es war kaum zu übersehen, wie viel Spaß der 76-Jährige hatte.

Sommer im Castle of Mey

Für den Sommer hat sich König Charles III. in das Castle of Mey in Caithness zurückgezogen. Das Küstenanwesen erwarb seine Großmutter, Queen Mum, im Jahr 1952 und nutzte es häufig in den Monaten August und Oktober. Charles‘ Mutter, Queen Elizabeth II., bevorzugte hingegen für ihre Sommerferien das schottische Schloss Balmoral.

Die „Mey Highland Games“ boten König Charles III. nicht nur eine Gelegenheit, die schottische Kultur zu feiern, sondern auch in den Kontakt mit lokalen Traditionen und Menschen zu treten. Der König zeigte, wie sehr er die entspannte Sommerzeit in Schottland genießt und dabei die Traditionen seiner königlichen Familie fortsetzt. Ein unvergesslicher Tag voller Herzlichkeit und Lebensfreude.

