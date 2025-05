Horst Lichter: „Bares für Rares“-Star mit Schock-Geständnis! – „Wurde süchtig“

In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ hat Moderator Horst Lichter längst Kultstatus erreicht. Mit seinen besonderen und unterhaltsamen Sprüchen gehört er schon lange fest zum Inventar.

Doch wie gut kennen ihn die treuen und langjährigen TV-Zuschauer wirklich? Es gab nämlich im Leben des Moderators eine ganz besondere Leidenschaft. Sie begleitete ihn viele Jahre und mündete sogar in einer Sucht.

Horst Lichter haderte mit sich

Viele „Bares für Rares“-Anhänger würden wohl zuerst an die Kulinarik oder den Antiquitätenhandel denken. Doch es ist etwas völlig anderes, das er intensiv mehrere Jahre betrieb.

Ganz aufmerksame Fans werden schon einmal im Internet oder auf dem Instagram-Account von Horst Lichter vereinzeltes Fotomaterial entdeckt haben. Es begann, als er im Schichtbetrieb in einer Fabrik arbeitete.

Plötzlich merkte Horst Lichter, dass sich seine Figur negativ veränderte. Er nahm rasch an Gewicht zu und setzte Bauchfett an. Schnell stand für ihn fest: So konnte es nicht weitergehen!

Aus einem Hobby wurde ein innerer Zwang

Horst Lichter ergriff kurzerhand die Initiative und meldete sich in einem Fitnessstudio an. Plötzlich packte ihn das Bodybuilding-Fieber und er begann regelmäßig Gewichte zu stemmen. In Barbara Schönebergers Podcast „Frühstück bei Barbara!“ gewährte der Kult-Moderator vor einigen Jahren Einblicke in diese Phase. Relativ schnell merkte er damals eine Veränderung. „Ich wurde relativ schnell süchtig“, gestand er.

Doch wie äußerte sich das unaufhaltsame Verlangen? In einer Prominenten-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ berichtete er, dass er sich sieben Tage in der Woche strikt an einen Trainingsplan hielt.

Seine Gesundheit stand auf dem Spiel

Dabei ging Horst Lichter über seine körperlichen Grenzen hinaus – mit dramatischen Folgen: Mit gerade einmal 26 Jahren erlitt er seinen ersten Gehirnschlag. Zwei Jahre später folgte dann ein weiterer in Begleitung eines Herzinfarkts.

Diese düsteren, gesundheitlichen Schockmomente lösten etwas in ihm aus und führten glücklicherweise zu einem radikalen Umdenken. Heute lässt es der „Bares für Rares“-Moderator deutlich ruhiger angehen. Er gönnt sich auch mal die eine oder andere Schlemmerei. Doch wer Horst Lichter heute sieht, dürfte wohl kaum glauben, dass er einst ein echtes Muskelpaket war.