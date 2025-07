Laura Müller und Michael Wendler brauchen größeres Haus: „Wird immer mehr“

Dass dieses Paar so lange zusammenhält, darauf hätten wohl die wenigsten gewettet, als Michael Wendler und die damals noch blutjunge Laura Müller zusammen kamen. Mittlerweile lebt das Paar in den USA, hat mit Rome Aston und Ocean Amor zwei Kinder, ein Haus, eine Nackidei-Karriere, und Michael Wendler darf nach seinen grässlichen Aussagen im Rahmen der Coronapandemie sogar wieder in Deutschland singen.

Man könnte meinen, die beiden wären glücklich und zufrieden. Doch nicht so Laura Müller. Sie will immer mehr. Ein neues Haus, um genau zu sein. Das zumindest verriet sie via Instagram.

Für den nächsten Kindergeburtstag: Laura Müller braucht ein größeres Haus

So hatten sie und ihr Mann vor Kurzem eine Geburtstagsparty für ihren gemeinsamen Sohn Rome-Aston gegeben. „Was soll ich sagen? Ein voller Erfolg“, freut sich die 24-Jährige in ihrer Story. Doch dabei sei etwas aufgefallen.

ANZEIGE

„Die Bude war voll. Und dann habe ich so gedacht: Wir brauchen ein größeres Haus für die nächsten Partys. Wir brauchen ein größeres Haus“, ist Laura überzeugt. Zwar sei die Bleibe von ihr, Michael Wendler und den Kids schon groß, doch größer geht ja – vor allem in Amerika – bekanntlich immer.

++ Drittes Kind für Laura Müller und Michael Wendler? Ihre Worte sind eindeutig ++

„Die Kinder hatten den Spaß ihres Lebens“

Schließlich, so Laura: „Es wird immer mehr“. Na, da wird sich Michael Wendler ja freuen. Der Geburtstag jedenfalls sei wundervoll gewesen, berichtet Laura. „Die Kinder hatten den Spaß ihres Lebens. Ocean war einfach nur adorable, einfach nur süß den ganzen Tag. Rome hatte Spaß. Er hat gemalt. Ich hatte so eine Painting-Station aufgebaut, so mit Canvas, Staffelei und Farbe und Pinsel. Die haben einfach ihre Picassos entdeckt, die Kinder. Mit so süßen Schürzen. Ein voller Erfolg sage ich.“

Na, dann kann das nächste Haus ja kommen. Schließlich braucht nun jedes Kind ein eigenes Atelier. Wir sind also gespannt, was sich als nächstes im Hause Wendler so tut.