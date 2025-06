Mega-Ankündigung für PUR auf Schalke – Fans haben letzte Chance auf Tickets

2024 sorgte Taylor Swift mit ihrem Auftritt in der Veltins-Arena auf Schalke für Ausnahmezustand in Gelsenkirchen. Und auch in diesem Jahr kommt ein Weltstar nach dem anderen in die Ruhrpott-Stadt. Den Anfang macht Robbie Williams am Mittwoch (25. Juni) (hier mehr dazu).

Doch bei einigen Fans ist die Vorfreude besonders groß, da PUR im September auf Schalke sein Album „Abenteuerland“ zum 30-jährigen Jubiläum mit einem großen Konzert feiern wird. Die 68.000 Karten für den 6. September sind schon restlos ausverkauft! Wer kein Ticket bekommen hat, könnte sich nun noch mehr ärgern, denn eine große Ankündigung macht nun die Runde.

PUR auf Schalke stellt Fans vor Rätsel

Wie üblich treten die großen Stars vor ausverkauften Hallen und Stadien nicht alleine auf – die Fans sollen für ihr Geld ja schließlich auch ein großes Unterhaltungsprogramm bekommen. Vorbands und Überraschungsauftritte von anderen Künstlern gehören meist dazu – auch bei PUR auf Schalke.

Die Enthüllung des ersten musikalischen Gastes für „PUR & Friends“ am 06.09.2025 auf Schalke steht kurz bevor. Doch zuvor will die Band rund um Frontsänger Hartmut Engler die Fans noch etwas auf die Folter spannen. „Dafür haben wir uns allerdings noch ein kleines Rätsel bzw. eine Knobel-/ Denkaufgabe (hier ist bereits der erste Hinweis versteckt!) ausgedacht“, heißt es am Dienstag (24. Juni) auf Facebook.

Wer den Gast-Act errät, hat Chancen auf Tickets – und zwar ganz besondere. Gewinner bekommen 3 x 2 Sitzplatztickets für die Generalprobe am 05.09.2025. „An diesem Abend werden auch alle anderen Gäste mit von der Partie sein“, versprechen die Musiker. Ein kleiner Hinweis steckt in der Beschreibung: „WÄRE ES NICHT GUT, dieses RÄTSEL zu lösen? Na, dämmerts schon? Der Google Translator hilft und ist erlaubt.“

Gewinner stehen schon bald fest

Nach nicht einmal 24 Stunden haben sich bereits über 1.400 Kommentare unter dem Beitrag angesammelt. Die meisten sind sich sicher, dass der Gast-Act nur „Nik Kershaw“ sein kann. Warum? Na, weil „Rätsel“ auf Englisch unter anderem auch „riddle“ übersetzt heißt und das eben jener Songtitel von Nik Kershaw ist. Ob die Fans mit ihrer Vermutung richtig liegen, sollen sie bereits am 27. Juni um 10 Uhr erfahren.

Gewinnen können nur Teilnehmer ab 18 Jahren und wer die richtige Antwort in die Kommentare unter dem Post geschrieben hat. Hier noch ein wichtiger Hinweis: „Die Gewinner werden unter allen richtigen Lösungen per Losverfahren ausgelost und innerhalb von drei Tagen via PN informiert. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht ausgezahlt werden.“