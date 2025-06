Verlobungsring sorgt bei „Bares für Rares“ für Furore: „Ich habe eine Scheidung hinter mir!“

Ring frei für Dagmar Hasler aus Berlin! Die 67-Jährige hat die weite Fahrt aus Deutschlands Hauptstadt ins Rheinland nach NRW auf sich genommen, um ein Familienerbstück zu verkaufen. Sie hat einen edlen Ring dabei, der bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden soll.

Die Händler der ZDF-Sendung sind hellauf begeistert von dem Schmuckstück und finden: Das ist der perfekte Verlobungsring!

Edler Verlobungsring bei „Bares für Rares“

Dagmars Mitbringsel begeistert aber nicht nur die „Bares für Rares“-Händler, sondern zuvor auch Goldschmiedin und ZDF-Expertin Wendela Horz. „Zierlich und zart, filigran…“, stellt die Expertin in der Sendung fest und erklärt auch, dass es sich hierbei um einen hexagonalen Ringkopf, also einen sechseckigen, handelt. Entstanden muss dieser in den 30ern sein, zumindest lässt der Brillant im modernen Diamantschliff darauf schließen.

Er befindet sich im Zentrum des aus 585er Weißgold bestehenden Rings und wiegt laut Expertin circa 0,4 Karat. Kann sich Dagmar Hasler überhaupt davon trennen?

Dieser Ring soll bei „Bares für Rares“ verkauft werden. Foto: ZDF

Offenbar schon, denn sie würde gerne noch einmal eine Fernreise machen, am liebsten nach Namibia. Das Geld vom Ring kann sie gut dafür gebrauchen und hofft auf 300 Euro als Verkaufspreis. Doch weit gefehlt! „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz schätzt das gute Stück auf das Doppelte – also auf 600 Euro.

„Bares für Rares“-Händler: „Habe eine Scheidung hinter mir“

Im Händlerraum bieten die Stars, was das Zeug hält. Juwelierin Susanne Steiger ist ganz aus dem Häuschen: „Er ist ganz zauberhaft. Ein schöner Verlobungsring.“

Ihr Kollege Waldemar Lehnertz dagegen will vom Verlobungsring nichts wissen: „Ha, ich habe eine Scheidung hinter mir! Da fängst du mit Verlobung an.“ Zwar leistet auch er seinen Teil beim Bietergefecht, am Ende schafft es aber ein Dritter im Bunde, den Ring für sich zu gewinnen: David Suppes kauft den Brillantring für 600 Euro. Dagmar ist einfach nur happy und kann das Geld jetzt in ihre Namibia-Reisekasse stecken.

Dagmar: „Ich habe sogar den Expertisen-Preis bekommen von 600 Euro. Das heißt also, 300 Euro mehr als mein Wunschpreis. Da freue ich mich ganz doll drüber.“