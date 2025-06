Wichtige Nachricht vor Robbie Williams auf Schalke – auch Fans von Bruce Springsteen hören genau hin

Was für ein Konzert-Sommer auf Schalke! Am Mittwoch (25. Juni) gibt sich zunächst Robbie Williams die Ehre in der Veltins-Arena. Zwei Tage nach der Britpop-Legende kommt Bruce Springsteen nach Gelsenkirchen.

Kurz vor den beiden Mega-Events auf Schalke gibt es eine gute Nachricht für Ticket-Inhaber. So konnte die wichtige A42-Abfahrt Gelsenkirchen-Schalke wieder freigegeben werden. Zehntausende Besucher, die mit dem Auto zur Veltins-Arena anreisen, müssen daher keine Umwege fahren. Um sich Stress auf dem Weg zu den Konzerten von Robbie Williams und Bruce Springsteen zu ersparen, haben die Verantwortlichen weitere Anreise-Tipps.

Anreise-Tipps vor Robbie Williams auf Schalke

Wochenlang war die Autobahn-Ausfahrt Gelsenkirchen-Schalke für den Bau neuer Schutzplanken in beide Richtungen gesperrt. Seit Freitag (20. Juni) ist die Sperrung allerdings aufgehoben. Das ist kein Zufall: „Natürlich berücksichtigen wir bei der Planung unserer Bauarbeiten solche Großereignisse. Die Konzerte waren definitiv ein Faktor“, erklärt ein Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH.

Trotz der Freigabe der A42-Abfahrt müssen Konzert-Besucher bei der An- und Abreise mit hohem Verkehrsaufkommen rechnen. Um einem möglichen Chaos zu entgehen, hat die Veltins-Arena drei wichtige Tipps zusammengefasst. Welche das sind, erfährst du hier >>>

Weitere Highlights auf Schalke

Die beiden Juni-Events sind nicht der letzte Akt im Konzert-Sommer auf Schalke. Rund zwei Wochen nach Bruce Springsteen kehrt Iron Maiden in die Veltins-Arena (11. Juli) zurück.

Und im Spätsommer (6. September) feiert Pur das 30-jährige Jubiläum der Kult-Platte „Abenteuerland“ auf Schalke. Schlager-Fans werden dann bei „Olé auf Schalke“ (11. Oktober) wieder voll auf ihre Kosten kommen, bevor Helene Fischer im nächsten Jahr (23. Juni 2026) die Veltins-Arena zum Beben bringen wird.