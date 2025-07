Andrea Kiewels unverzichtbarer Begleiter: „Ich nehme es immer mit“

Sie ist das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens, fliegt jede Woche zwischen Bombenalarm und Bühnenlicht – und hat trotzdem nur eins im Kopf: ihr Kissen. Andrea Kiewel (60) hat einen Spleen und steht dazu!

Seit Jahren pendelt die Moderatorin im Sommer zwischen ihrer Wahlheimat Tel Aviv und Mainz, wo sie Sonntag für Sonntag die bunteste Unterhaltungsshow des deutschen Fernsehens moderiert. Schlagerstars, Foodtrends, Artistik und Applaus – DAS ist Kiewels TV-Welt.

Andrea Kiewel kann nicht ohne

Doch was niemand sieht: Die ZDF-Moderatorin lebt im ständigen Ausnahmezustand. In Tel Aviv erlebt sie regelmäßig Raketenalarm und Angriffe auf ihre Nachbarschaft. „Emotionale Erschöpfung“ nennt sie das in einem Interview mit der „Zeit“. Trotzdem hält sie durch, mit einer ungewöhnlichen Konstante. Ihr persönlicher Glücksbringer? Ein Kopfkissen.

In ihrer „SuperIllu“-Kolumne verrät sie jetzt: „Mein Kopf ruht nur auf meinem eigenen Kopfkissen. Basta.“ Egal ob Hotel, Flughafen oder Drehort – Kiwi versichert: „Ich nehme es immer mit.“ Und wehe, es geht verloren! Nach einer Flugreise samt Kofferchaos war sie heilfroh, als das gute Stück wieder auftauchte. Schließlich braucht auch eine Powerfrau zwischen Jetlag, Studiolicht und Showproben ihre kleine Komfort-Zone.

Trotz Dauerstress und Dauerflug bringt Andrea Kiewel seit 25 Jahren den „Fernsehgarten“ zum Blühen. Rund 20 Shows pro Saison, dazu im Oktober noch zwei Ausgaben „on Tour“. Und das alles mit einem Lächeln – solange das Kissen dabei ist.

Das ZDF präsentiert jeden Sonntag um 12 Uhr eine neue Ausgabe des Fernsehgartens. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek.