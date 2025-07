Cathy Hummels in Tränen aufgelöst – doch der erste Eindruck trügt

Cathy Hummels (37) sorgt auf Instagram für Aufregung: In einem Video zeigt sie sich in Tränen aufgelöst. Doch der Grund ist nicht ihr doppelter Rippenbruch, den sie sich bei einem Sportunfall zuzog. Die Influencerin hatte sich beim Joggen am Mondsee verletzt und musste sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. Das Ergebnis: zwei gebrochene Rippen.

Doch die Tränen haben eine andere Ursache. Cathy macht klar: Es geht um eine Rolle. In ihrer Instagram-Story erklärt sie, dass sie ein Drehbuch liest. „Ich soll eine Mutter spielen, und ihrem Sohn geht es nicht gut“, verrät sie.

Cathy Hummels: Tränen auf Instagram

Cathy bereitet sich offenbar auf eine neue schauspielerische Herausforderung vor. Sie verlinkt Regisseurin und Schauspielerin Mascha Mueller, ein Hinweis auf ein gemeinsames Projekt. Kürzlich wurde bekannt, dass Cathy bei „Sturm der Liebe“ eine Gastrolle übernimmt.

In den Folgen 4503 und 4504, die im November 2025 ausgestrahlt werden, spielt sie sich selbst. In der Telenovela gönnt sich die prominente Single-Frau im berühmten „Fürstenhof“ eine Pause vom hektischen Alltag. Doch die Ruhe währt nicht lange: Bei einem Golf-Ausflug trifft Cathy auf Werner Saalfeld, und auch Erik Vogt zeigt Interesse.

Cathy Hummels freut sich auf ihre Rolle. „Ich lerne sehr gerne Text und es war schon immer mein Traum, Schauspielerin zu werden. Das habe ich schon früher in sämtliche Poesiealben von Freundinnen geschrieben“, erzählt sie der „Bild“. Erste Serienluft hat die Ex-Frau von Mats Hummels (36) bereits beim „Traumschiff“ geschnuppert.

