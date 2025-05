Cathy Hummels: Flirt-Fiasko mit Söder – „Ich werde lieber abgeschleppt“

Cathy Hummels (37) wollte es wissen! Beim großen Stammtisch-Auftakt im Münchener Hotel Marias Platzl am Dienstagabend (13. Mai) legte sie alles in die Waagschale – inklusive Flirt-Versuchen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58). Doch statt heißer Funken gab’s kalte Abfuhren.

Söder, als erster Gast geladen, meisterte die Situation mit Humor, als Cathy gleich zu Beginn wissen wollte: „Wie soll ich Sie nennen?“ Seine Antwort: „Wie Sie wollen.“ Doch dann der erste Dämpfer: „Doro Bär hat Sie angeschleppt“, sagte Söder. Cathy konterte keck: „Ich werde lieber abgeschleppt als angeschleppt.“

Cathy Hummels: Söder erteilt der Moderatorin einen Korb

Söder blieb gelassen, bot das „Du“ an und plauderte aus dem Nähkästchen: Erster Kuss in der U-Bahn, kein Interesse an Horoskopen, und ein Bart, der ihn an „König Ludwig für Arme“ erinnert. Als Cathy überrascht bemerkte, dass Söder Bier trinkt, konterte er geschickt: „Ja, aber am Nockherberg wurde mir mal geraten: trinken Sie was, dann ertragen Sie es leichter.“ Das Publikum bekam sich vor Lachen nicht mehr ein und applaudierte!

+++ Auch für dich spannend: Cathy Hummels steht unter Schock: „Er hat mich erpresst“ +++

Cathy ließ nicht locker, versuchte es mit einem Bikini-Quiz: Sie zeigte Bilder von sich und montierte Söders Kopf auf den muskulösen Körper ihres Ex-Mannes. Ihre Frage: „Hawaii oder Tegernsee?“ Söders Antwort kommt direkt: „Warst du schon mal im Tegernsee schwimmen? Der ist saukalt.“ Cathy antwortet schlagfertig: „Ich bin doch nicht aus Zucker. Nur süß.“ Doch die Pointen blieben kalt.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Der Abend endete mit einem veganen Koch-Experiment. Der RTL2-Star servierte Söder ein Gericht, aber nach einem Bissen erklärte er: „Ich bin pappsatt. Ich würde sagen, wir sind jetzt durch.“