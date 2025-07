Paukenschlag bei „Rewe Bonus“! Supermarkt zieht nach Diebstählen Konsequenzen

Mit der „Rewe Bonus“-App sollen Kunden nicht nur von exklusiven Rabatt-Aktionen profitieren – sie können auch bei jedem Einkauf ein Bonusguthaben in der App ansammeln und das dann mit künftigen Einkäufen verrechnen. Doch wo es in der digitalen Welt um Geld geht, sind Betrüger und Diebstahlversuche nie weit.

Cyberkriminelle versuchen seit Monaten schon, ahnungslosen App-Nutzern durch Phishing-Mails oder andere Methoden das Bonusguthaben zu klauen. Rewe gab seinen Kunden daraufhin den Ratschlag, die Zwei-Faktor-Authentifizierung für ihre App-Anmeldungen zu verwenden. Doch diese Empfehlung reicht jetzt offenbar nicht mehr aus.

Rewe geht drastischen Schritt bei Bonus-App

Wer ein Konto bei der „Rewe Bonus“-App hat, erhält in diesen Tagen eine Mail des Supermarktes, die auch unserer Redaktion vorliegt. Darin kündigt Rewe an, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung (kurz: „2FA“) nicht mehr nur empfohlen wird – sondern ab dem 27. August 2025 ein fester und verpflichtender Bestandteil der „Rewe Bonus“-App wird. „Damit stellen wir sicher, dass wirklich nur du Zugriff auf dein Konto hast“, heißt es in der Mail.

Wenn du dich in der App einloggst, musst du deine Identität also künftig mit einem Code bestätigen, der dir an deine hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt wird. „So wird es für andere viel schwerer, sich unberechtigt in dein Kundenkonto einzuloggen“, erklärt Rewe. Wer bereits auf die bisherigen Empfehlungen der Supermarkt-Kette gehört und eine 2FA eingerichtet hat, kennt das Prozedere bereits.

Wichtiger Hinweis: Wer bereits eine anderweitige Authentifizierungs-App auf seinem Handy installiert hat oder nutzt, muss bei „Rewe Bonus“ trotzdem die 2FA via E-Mail-Code nutzen.

Damit auch alles in Sachen Datenschutz seine Richtigkeit hat, muss Rewe für diese neuen Anmeldungsoptionen natürlich auch die Nutzungsbedingungen der Bonus-App ändern – daher auch die Mail an alle registrierten User, die diesen Änderungen nun zustimmen müssen.