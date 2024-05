Es geht um Mats Hummels! Plötzlich interessiert die BVB-Fans etwas anderes als der Paris-Kracher

Borussia Dortmund träumt von Wembley und vom Henkelpott! Um am Dienstagabend (7. Mai, 21 Uhr) ins Endspiel einzuziehen, braucht es noch einmal eine Glanzleistung. Insbesondere Mats Hummels steht im Fokus. Er muss – wie schon im Hinspiel – Kylian Mbappe stoppen.

Kurz vor dem Kracher gegen Paris St. Germain interessiert die BVB-Fans allerdings etwas ganz anderes. Was wird aus Mats Hummels? Nach dem feststehenden Abgang von Marco Reus dürften sie den Wegfall einer weiteren Vereins-Ikone wohl kaum verkraften. Jetzt spricht der Innenverteidiger selbst.

Mats Hummels spricht über Zukunft

Geht er oder bleibt er? Während diese Frage bei Marco Reus seit einigen Tagen beantwortet ist, ist die Zukunft seines Teamkollegen beim BVB weiter offen. Klar ist, dass Hummels‘ Vertrag in einigen Wochen ausläuft. Spieler und Verein versuchen seit Wochen, zu beruhigen. Man wolle sich genug Zeit für die Entscheidung nehmen heißt es.

Dieses Vorhaben unterstreicht der Weltmeister von 2014 jetzt nochmals. „Ich habe früh gesagt, dass ich das spät entscheiden möchte und der Verein war damit einverstanden“, erklärte er. Die andauernde Unwissenheit geht also von Mats Hummels aus, nicht vom BVB.

Mit 35 Jahren geht es für ihn allerdings nicht mehr nur ums Sportliche. „Ich möchte schauen: Was gibt der Körper für Signale?“, sagt Hummels. Auch wolle er Rücksicht auf seinen Sohn nehmen, der ab dem Sommer zur Schule geht. „Für mich ist es wichtig, dass sich das mit dem, was ich danach mache, vereinbaren lässt“, so der BVB-Profi.

Fans fordern Verbleib

Mit einer Entscheidung darf man wohl also nicht vor dem letzten Saisonspiel rechnen. Dieses soll idealerweise am 1. Juni in London stattfinden. Während Spieler und Verein also noch überlegen, ist für die Fans die Sache allerdings längst klar.

Sie sprechen sich klar für einen Verbleib von Mats Hummels aus. Zuletzt hatte er insbesondere in der Champions League unter Beweis gestellt, dass er noch immer auf höchstem Niveau spielen kann. Ein Mbappe sah im Hinspiel beinahe kein Land gegen ihn.

Zudem sind seine tiefen Pässe noch immer eine Waffe. Das musste Atletico Madrid schmerzhaft feststellen. Daher hoffen die Fans, dass ein BVB-Einzug ins Finale ihren Liebling darin bestärkt und beflügelt, doch noch weiter zu machen.