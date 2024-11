Mats Hummels: Geht jetzt alles schnell? Mega-Wirbel um Ex-BVB-Star

Das Kapitel AS Rom ist für Mats Hummels bislang eins zum Vergessen. Beim italienischen Traditionsverein kassiert der Innenverteidiger Woche für Woche von seinem Trainer eine neue Ohrfeige. Der Ex-BVB-Star wird regelrecht gedemütigt.

Auch Mats Hummels weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Nun machen schon erste Gerüchte die Runde, dass der Routinier den Verein wieder verlassen könnte. Dabei ist wohl auch eine spektakuläre Rückkehr nach Deutschland möglich.

Mats Hummels: War’s das in Roma?

Ganze 24 Minuten durfte Mats Hummels bislang für den AS Rom ran. Ansonsten sitzt der 35-Jährige ständig auf der Bank, schaut das ganze Spiel über nur zu. Trainer Ivan Juric hat wohl keine Verwendung für den Abwehrspieler. Deshalb will der ehemalige Profi von Borussia Dortmund wohl auch schon wieder gehen.

Auch interessant: Ex-BVB-Star Mats Hummels lässt tief blicken – Reaktion der Fans spricht Bände

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, steht wohl eine Hammer-Rückkehr von Hummels bevor. Mehrere Bundesligisten beobachten die Situation des Routiniers genau und könnten ihn tatsächlich verpflichten. Namen werden im Bericht nicht genannt. Es ist auch nicht komplett ausgeschlossen, dass es schon in der kommenden Winter-Transferperiode der Fall sein wird, dass Hummels nach Deutschland zurückkommen könnte.

Hammer-Rückkehr steht bevor

Doch bis dahin könnte in Rom noch viel passieren – vielleicht auch zum Vorteil von Mats Hummels. Trainer Juric steht nämlich schon gewaltig unter Druck und könnte bei weiteren Enttäuschungen und Negativ-Ergebnissen schon wieder gehen. So werden bereits Roberto Mancini und Frank Lampard als mögliche Nachfolger gehandelt. Dann hätte Hummels unter einem neuen Trainer wieder bessere Chancen und könnte sich für einen Startplatz beweisen.

Mehr Nachrichten für dich:

Was für ein Juric-Aus sprechen könnte: die aktuellen Ergebnisse in der Serie A. Rom steht nach elf Spieltagen auf einem enttäuschenden 12. Platz – zu wenig für den ambitionierten Traditionsverein. Auch international läuft es nicht. In der Europa League holten die Römer bislang nur fünf Punkte und müssten Stand jetzt in die Play-offs, um in die nächste Runde einzuziehen.