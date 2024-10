Ex-BVB-Star Mats Hummels lässt tief blicken – Reaktion der Fans spricht Bände

Es ist der Albtraum eines jeden Spielers: Da feierst du dein Debüt für den neuen Klub und es endet in einem Desaster. So erging es Mats Hummels, der nach seinem BVB-Abgang zum ersten Mal für die AS Rom zum Einsatz kam.

Nach seinem Horror-Debüt hat sich der Ex-BVB-Star auf Instagram zu Wort gemeldet. Dabei lässt Mats Hummels mit ehrlichen Worten tief blicken. Die Fans reagieren deutlich darauf.

Ex-BVB-Star Mats Hummels lässt tief blicken

Über mehrere Wochen wartete Mats Hummels darauf, endlich zum Einsatz zu kommen. Nachdem der Innenverteidiger den BVB im vergangenen Sommer verlassen hatte, nahm ihn der AS Rom unter Vertrag. Woche für Woche musste der Routinier auf der Bank zuschauen.

Am vergangenen Wochenende war es dann endlich so weit. Trainer Ivan Juric wechselte Hummels bei der Ligapartie gegen Florenz ein. Bitter für den ehemaligen Dortmunder: Zu dem Zeitpunkt lag Rom 1:4 zurück und war auch noch in Unterzahl.

Für Hummels kam es dann noch übler. Gerade einmal vier Minuten stand er auf dem Platz und traf ins eigene Tor. Ein Horror-Debüt. Auf Instagram meldete er sich dann zu Wort. „Ich bin froh über mein Serie-A-Debüt und das erste Spiel für diesen Klub. Unglücklich aber, was auf dem Platz passierte“, so Hummels.

Reaktion der Fans spricht Bände

Außerdem schreibt der 35-Jährige noch: „Und eigentlich kann es ab jetzt nur noch besser werden.“ Dem stimmen die Fans des italienischen Traditionsvereins und auch viele BVB-Anhänger, die ih noch verfolgen, zu.

„Es war nicht dein Fehler, Kämpfer!“, „Mach dir keine Sorgen, Mats. Du bist der beste Verteidiger in unserer Mannschaft und wir wissen das. Hoffentlich wirst du mehr spielen und zeigen können, was du kannst“ und „Es ist nicht deine Schuld, sondern die des Trainers. Du bist unser bester Abwehrspieler“, heißt es unter dem Beitrag von Mats Hummels.

Über die aufmunternden Worte der Fans wird sich der ehemalige Dortmunder sicherlich freuen. Gleichzeitig hofft er auf mehr Spiele im Rom-Trikot. Neben den Ligapartien und dem italienischen Pokal ist Rom auch noch in der Europa League vertreten. Spiele wird es genug geben. Wird Juric ihn auch öfters einsetzen?