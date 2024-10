Mats Hummels fassungslos: Nächste Ohrfeige für Ex-BVB-Star

Lange war Mats Hummels nach seinem Abschied aus Dortmund vereinslos. Erst sehr spät nach dem Saisonstart wurde der Ex-BVB-Star dann doch fündig. Die AS Roma nahm den Innenverteidiger bis zum Saisonende unter Vertrag.

Mittlerweile sind über zwei Monate vergangen. Mats Hummels kam seitdem nicht ein einziges Mal bei den Römern zum Einsatz. Die Hoffnung war groß, dass er nun in der Europa League zum Einsatz kommt. Auch der ehemalige Dortmunder freute sich schon darauf. Doch es folgte der nächste Rückschlag.

Mats Hummels muss sich weiter gedulden

Woche für Woche, Spiel für Spiel sitzt Mats Hummels auf der Bank in der Hoffnung, doch noch ein gewechselt zu werden. In sechs Pflichtspielen bei AS Rom war das bisher noch nicht der Fall. Bei einer Partie fehlte er aufgrund einer Krankheit. Sonst musste er immer die kompletten 90 Minuten zuschauen.

Auch interessant: Augsburg – BVB: Ex-Star macht Brandt und Co. eine Ansage – „Die mögen das nicht“

Das hat sich weiterhin nicht geändert. Vor dem Europa-League-Spiel gegen Dynamo Kiew gab es Berichte aus Italien, dass Hummels in der Startelf stehen oder später im Spiel zum Einsatz kommen könnte. Beides ist nicht eingetroffen. Der 35-Jährige saß schon wieder 90 Minuten auf der Bank.

Rom-Trainer Ivan Juric gibt dem Routinier weiterhin keine Chance, sich endlich mal beweisen zu können. Das letzte Mal, als Hummels auf dem Platz stand, war im Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund gegen Real Madrid (0:2).

Bittere Ohrfeige für Ex-BVB-Star

Viele Stunden vor dem Kiew-Spiel postete Mats Hummels auf Instagram noch, wie sehr er sich auf die Europa-League-Begegnung freue. Die Freude dürfte ihm mittlerweile vergangenen sein, nachdem er erneut keine Einsatzminuten bekommen hat. Bislang hatte er stets das Nachsehen gegen Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Mario Hermoso und Angelino.

„Wir brauchen Hummels. Ich schaue, wann die Zeit reif ist, aber ich denke ernsthaft über einen Einsatz nach“, sagte der Roma-Coach Juric zuletzt noch. Wann das wohl der Fall sein wird? Der Abwehrspieler muss sich jedenfalls weiterhin gedulden.

Mehr Nachrichten für dich:

Es ist eine Situation, die langsam auch die Fans nicht mehr glauben können. Sowohl die Dortmunder Anhänger, als auch die Roma-Fans wollen den Weltmeister von 2014 endlich im Trikot des italienischen Traditionsvereins spielen sehen.